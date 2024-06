TRACCE SVOLTE TIPOLOGIA B, PRIMA PROVA MATURITÀ 2024/ Testo argomentativo: Galasso, Cabiddu e Mattiot

I RUMORS SULLE TRACCE SVOLTE TESTO ARGOMENTATIVO: BOMBA ATOMICA, COSTITUZIONE E SILENZIO

Con l’avvio della Prima Prova di Maturità 2024 ecco anche i primi rumors che sembrano già piuttosto affidabili per la Tipologia B-Testo argomentativo: da un brano sulla atomica ad un altro sul valore della Costituzione e un terzo sull’importanza del silenzio. Le tre tracce B1- B2 – B3 consegnate ai ragazzi per il tema di italiano avrebbero i seguenti riferimenti e autori: la prima traccia del testo argomentativo sarebbe un brano tratto da “Storia d’Europa” di Giuseppe Galasso, storico e politico italiano, esponente primario del Meridionalismo contemporaneo. Secondo le fonti raccolte il testo invita una riflessione per gli studenti sull’uso della bomba atomica e sarebbe appunto questo il tema con taglio storico-politico.

Per la traccia B2 della Prima Prova di Maturità 2024 invece un testo di Maria Agostina Cabiddu, esperta costituzionalista, tratto da “Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)”. Da ultimo, la traccia B3 presenta un testo da argomentare tratto da “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione” di Nicoletta Polla-Mattiot. Con il passare delle ore usciranno poi le effettive tracce svolte con tutti i titoli definitivi della Prima Prova, compresa ovviamente la Tipologia B che di norma maggiormente viene scelta dagli studenti durante l’Esame di Stato. (Agg di Niccolò Magnani) Diretta Prima Prova Maturità 2024 – Tracce Tipologia A (Analisi del testo) – Tipologia C (tema attualità)

TRACCE SVOLTE PER LA MATURITÀ 2024: TUTTE LE INFO SUL TEMA ARGOMENTATIVO IN PRIMA PROVA

Tra le tante tracce maggiormente svolte dagli studenti durante la Prima prova della Maturità 2024 un posto d’onore spetta sicuramente alla cosiddetta Tipologia B, ovvero il Tema argomentativo che – a differenza della Tipologia A con l’analisi del testo – non richiede una particolare conoscenza dell’autore protagonista della traccia, né di altri aspetti trattati durante i lunghi mesi di lezione. Per ora c’è ancora una grande attesa sulle tracce della Maturità scelte quest’anno dal Ministero, ma potremo avere più dettagli sicuramente dopo le ore 8:30, quando in tutta Italia suonerà la figurativa campanella d’inizio degli esami: per consegnare le tracce svolte gli studenti (o meglio: maturandi) avranno un massimo di 6 ore, preziosissime e da sfruttare fino all’ultimissimo minuto a disposizione.

La Tipologia B della Prima prova della Maturità 2024 – come vi anticipavamo – riguarda il Tema di carattere argomentativo, con testi che possono spaziare dell’ambito artistico, a quello letterario, passando anche per quelli scientifico, filosofico, storico (quasi sempre presente), economico e tecnologico; mentre la prima tipologia presenta una serie di tracce svolte a carattere di analisi del testo, mentre l’ultima – la C – si incentra sull’attualità e sulla società. In totale gli studenti si troveranno davanti 7 tracce (2 per l’analisi, 3 per il tema argomentativo e altre 2 di attualità) e dovranno sceglierne solamente una da cui partire per strutturare un elaborato: la lunghezza è a piacere del candidato, fermo restando che 10 pagine di trattazione che non riescono a raggiungere alcun punto non serviranno a fare bella figura.

COME SVOLGERE IL TEMA ARGOMENTATIVO PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2024: TIPOLOGIA B

Ora, facendo un passetto indietro supponiamo che tra i lettori ci sia qualcuno che tra poche ore (o minuti) dovrà affrontare la Prima prova della Maturità 2024, con il costante dubbio su come fare al meglio il Tema argomentativo protagonista della Pima Prova Tipologia B. Bene, il nostro consiglio di partenza è quello di leggere con cura sia la consegna – di norma 4 o 5 domande e una proposta di ‘Produzione’ – che i testi proposti per individuare quello che più si avvicina agli argomenti sui cui siete ferrati e soprattutto quelli su cui avete una forte opinione personale.

Scelto un testo, vi suggeriamo poi di leggerlo un paio di volte, cercando di individuare i punti chiave con cui potreste rispondere alle domande del MIM e – soprattutto – comprendere il pensiero e le opinioni dell’autore. Non ci sono grandi limiti o imposizioni su dovrebbero essere svolte le tracce Prima Prova della Tipologia B della Maturità 2024, ma in linea di massima è sempre bene partire da un’introduzione sull’argomento in analisi, per poi passare al corpo del testo con la vostra tesi, all’esposizione di un’eventuale antitesi, alla sua confutazione ed – infine – ad una conclusione generale.

PRIMA PROVA DI MATURITÀ, LE TRACCE SVOLTE DI TIPOLOGIA B DELL’ANNO SCORSO E LE IPOTESI PER IL 2024

Le possibilità per le tracce di partenza della Tipologia B della Prima prova della Maturità 2024 sono veramente moltissime dato l’ampio pool di argomenti, testi ed autori da cui il Ministero può attingere e molto spesso – se non sempre, in particolare negli ultimi anni – le previsioni finiscono con un buco nell’acqua. Ma se foste curiosi, sono in molti a supporre che il Tema argomentativo potrebbe partire da alcuni anniversari importanti, come quello della morte di Matteotti, di Lenin o di Kafka; ma anche la nascita di Oppenheimer e Marconi, o ancora sulla caduta del Muro di Berlino, sulla Prima guerra mondiale o sulla fondazione della NATO: per avere una risposta definitiva occorrerà attendere le tracce svolte da parte del Ministero, che saranno rese note solamente dopo l’inizio ufficiale della Maturità 2024.

Guardando alle tracce Maturità svolte l’anno scorso nella Prima Prova Tipologia B, inoltre, capiremmo perfettamente il perché le attese della ‘notte prima degli esami’ vengano spesso disattese, con tre proposte che hanno colto alla sprovvista chiunque, dagli studenti ai docenti. La prima traccia della Tipologia B, infatti, si basava sull’idea di nazione di Federico Chabod, mentre la seconda – attingendo agli scritti di Piero Angela – era incentrata attorno al valore della creatività e al suo uso per promuovere l’innovazione e l’ultima, partendo da un ragionamento sulla storia fatto da Oriana Fallaci, chiedeva ai candidati di ragionare sui conflitti in corso nel mondo.











