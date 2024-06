Tracce svolte Tipologia A, oggi Prima Prova Maturità 2024/ Analisi del testo: toto autori tema, poesia, prosa

TRACCE SVOLTE PER LA MATURITÀ 2024: TUTTE LE INFO SULL’ANALISI DEL TESTO IN PRIMA PROVA (TIPOLOGIA A)

Maturità 2024, al via oggi la Prima Prova: noi siamo pronti e voi? Tra le tracce svolte che gli studenti dovranno preparare nelle prossime ore, la Tipologia A – ovvero l’Analisi del testo – è certamente una delle prove più “standard” e allo stesso tempo temute dai maturandi che magari non hanno molta dimestichezza con il tema argomentativo (Tipologia B) o quello di attualità (Tipologia C) e che quindi puntano tutto sull’Analisi del testo per superare brillantemente la Prima Prova dell’Esame di Stato 2024.

In attesa delle tracce ufficiali svolte in arrivo alle 8.30 con l’inizio della Prima Prova, ecco uN brevissimo ripasso per i tanti interessati – non solo maturandi – all’Esame di Maturità 2024: due tracce complessive (A1 e A2) dove il Ministero dell’Istruzione richiede una completa “Analisi e interpretazione di un testo letterario” , selezionando autori e opere che vanno dall’Unità d’Italia fino alla contemporaneità. Lo studente può scegliere una sola traccia delle 7 complessive (2 per Tipologia A, 3 per la B, 2 per la C) e in 6 ore di tempo produrre un testo che risponda sia alle domande di comprensione stilistica e contenutistica, sia rispondere ai quesiti più “aperti” che mettono in parallelo l’opera e/o l’autore nel contesto storico, culturale e letterario.

COME SVOLGERE L’ANALISI DEL TESTO PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2024: TIPOLOGIA A, POESIA E PROSA

Capire come svolgere l’Analisi del testo nella Prima Prova di Maturità 2024 è in realtà un esercizio che si ripete nel tempo, con dei piccoli accorgimenti che in questi ultimi anni hanno portato diversi studenti ad affidarsi alla Tipologia A temendo le insidie delle produzioni su testi argomentativi, storici o di attualità. Un brano di poesia (A1) e uno di prosa (A2), queste le certezze nelle tracce svolte che il MIM consegnerà nel plico della Prima Prova per l’Esame di Stato 2024: nel caso della poesia, occorre leggere bene l’intero brano, facendo la parafrasi e sottolineare magari tutti i punti richiesti dalle domande specifiche di comprensione e analisi, così come non bisogna sottovalutare la parte finale sull’interpretazione per evitare di andare “fuori tema”.

Nel caso del brano di prosa in Tipologia A, tanto dipenderà dall’autore scelto e se rientri nel tradizionale programma di studi dell’ultimo anno: avendo infatti il MIM esteso le tematiche fino alla contemporaneità, non sempre l’Analisi del testo di prosa è molto più “semplice” della poesia standard in cui dover dimostrare una profonda conoscenza dell’autore studiato durante la quinta superiore. Anche in questo comunque, il consiglio è di leggere molto attentamente le domande presentate dalla Prima Prova Maturità 2024, con un riassunto da comporre e tutti i collegamenti richiesti sul contesto e le tematiche di quello specifico autore presentato. Sempre utile una scaletta iniziale da comporre, il consiglio finale che lasciamo al maturando è quello di mettersi in gioco con tutta la tranquillità del tempo lungo che è dato a disposizione: osservare bene i materiali per poter essere sicuri che la Tipologia A-Analisi del testo sia la scelta migliore per la Prima Prova di Maturità 2024.

PRIMA PROVA DI MATURITÀ, LE TRACCE SVOLTE DI TIPOLOGIA A DELL’ANNO SCORSO E IL “TOTO-AUTORI” PER IL 2024

Lo scorso anno, le tracce svolte per la Tipologia A della Maturità furono scelte con un duplice criterio: “classico” per la poesia, “originale” per la prosa in quanto Salvatore Quasimodo con “Alla luna” e Alberto Moravia con “Gli indifferenti” lasciarono sorpresi studenti e addetti ai lavori. Se per il poeta la poesia dedicata allo sbarco dello Sputnkik sulla Luna non aveva creato particolari problemi nello svolgimento, più complesse erano certamente le tracce svolte e i materiali su Moravia, autore non sempre raggiunto dai programmi del quinto anno in italiano. La borghesia, il riferimento ad altri autori stranieri e le domande sul contesto culturale di quell’opera portarono non pochi grattacapi a coloro che scelsero l’Analisi del testo su Moravia

Tornando invece alla ormai più che imminente Prima Prova di Maturità 2024, ecco il toto-autori che è impazzato negli scorsi giorni nel tentativo di “anticipare” le scelte del Ministero per le due tracce svolte sulla Tipologia A. Dopo essere stato “snobbato” lo scorso anno che ricorreva il 160esimo anniversario della sua nascita, potrebbe essere l’anno buono ora per Gabriele D’Annunzio, così come il grande classico Luigi Pirandello potrebbe trovare spazio sempre nella traccia svolta sulla prosa (manca in Maturità dal lontano anno 2003. Per la poesia, il toto-temi aveva puntato tutto sul sempiterno Giuseppe Ungaretti – già uscito però negli Esami di Stato del 2006, 2011 e 2019 -, sull’ermetico Eugenio Montale, o su possibili novità più recenti come Pascoli e, perché no, Manzoni.











