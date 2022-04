Tracy Eboigbodin “MasterChef? Ho ritrovato la luce”/ “A 13 anni arrivai in Italia…”

“Ho scoperto a MasterChef che c’era da combattere, che sono una leonessa, ho combattuto”. Ha esordito così Tracy Eboigbodin, la vincitrice di MasterChef 11, ospite negli studi del programma di Tv2000, L’Ora Solare. “Un viaggio lungo – ha proseguito Tracy Eboigbodin raccontando la sua vita – o sono arrivata dalla Nigeria, vivevo lì con mamma e fratello, papà era in Italia da anni, non lo conoscevo tanto e avevo desiderio di conoscerlo come tutte le ragazzine e nel 2006 a marzo siamo arrivati in Italia. Appena arrivati, sia per me che per mio fratello, eravamo adolescenti, l’età un po’ critica a distanza di sei mesi ho iniziato le superiori ed è stato difficile, non riuscivo a parlare e non capivo niente e da lì mi è scattato qualcosa dentro, avevo bisogno di imparare, di esprimermi. Così mi intrufolavo nei gruppetti per ascoltare quello che dicevano e ogni tanto dicevo qualcosa e mi correggevano per fortuna, io memorizzavo”.

Ma come è nata la passione per il cibo? “Io ho sempre adorato il cibo e mangiare, io mangio tantissimo. Poi ho la fortuna di essere nel Paese dove la cucina è invidiata in tutto il mondo e da lì piano piano mi sono appassionata al cibo italiano grazie anche al mio compagno che è veronese. Già da piccolissima facevo da mangiare perchè in Nigeria da bimbe ti insegnano a cucinare e più che altro ad arrangiarsi, bisogna essere autonomi”. Poi ha proseguito: “Il grande salto l’ho fatto durante la pandemia, ho sempre lavorato in sala, e gli ultimi anni ho lavorato in un grande albergo. Durante il lockdown mi sono ritrovata a casa e tutti i giorni ho iniziato a cucinare. Mi è scattato qualcosa, ho sempre pensato di voler imparare a cucinare, ma mai pensato di avvicinarmi al mondo della cucina, ma in quel periodo mi sono reso conto che cucinando e sperimentando ho iniziato a viaggiare con la fantasia, entravo in un’altra dimensione”.

TRACY EBOIGBODIN: “IL MIO FIDANZATO ERA UN PO’ TITUBANTE…”

Sul suo fidanzato Simone: “All’inizio era un po’ titubante anche perchè io sono un po’ emotiva”. Sul suo libro di ricette scritte: “Combinazione di cultura nigeriana e italiana, sapori diversi, ingredienti diversi, un po’ come sono io, molto tranquilla ma vulcanica. Spero di far sempre splendere la mia luce, l’ho ritrovata, e non vorrei che spegnesse. L’avevo persa in passato per diversi motivi, la vita può essere molto complicata, sono molto giovane ma ho un passato un po’ così… pensavo di non ritrovare più la luce e invece non è così. Non importa l’età, bisogna sempre rialzarsi e fare di tutto”. Quando ha vinto cosa ha pensato Tracy Eboigbodin: “Si, ce l’ho fatta”, conclude commossa.

