Tracy Quade e Sophie Teckel, mogli Bobby Solo/ Due matrimoni felici

Bobby Solo e il primo matrimonio con Sophie Teckel

Tracy Quade e Sophie Teckel sono le due mogli di Bobby Solo, il celebre cantante de “Una lacrima sul viso”. Due matrimoni e due grandi amori. La prima moglie è stata Sophie Teckel, ballerina di origine francese, con cui è stato legato dal 1967 al 1991. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: nel 1968 è arrivato il primogenito Alain, mentre nel 1971 è nata la prima femmina, Chantal. Qualche anno dopo, per la precisione nel 1975, è arrivata la terza e ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel. Dopo la fine della storia d’amore con Sophie Teckel, il celebre cantante ha ritrovato l’amore tra le braccia di Tracy Quade, la sua seconda moglie.

Bobby Solo: "Colpo di fulmine con mia moglie Tracy"/ "Lei chiese autografo io numero"

La coppia è unita dal 1995 e tra i due c’è stato un colpo di fulmine. A raccontarlo è stato proprio l’artista: “è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Appena l’ho vista, mi sono follemente innamorato e ho detto al mio manager che l’avrei sposata. Lei non mi conosceva, ma il capo cabina sì e le disse di chiedermi un autografo. Io glielo feci, ma in cambio le chiesi il numero”.

Bobby Solo "Mio padre non voleva facessi musica"/ "Little Tony? Nessuna rivalità..."

Bobby Solo e il secondo matrimonio con Tracy Quade

Il primo incontro tra Bobby Solo e Tracy Quade è avvenuto durante un volo per New York. Un colpo di fulmine che spinse il cantautore a chiederle il numero di telefono. Non appena sceso dal volo, il cantante non perse tempo e la chiamò: “mi rispose un ospedale. Inizialmente pensavo che lavorasse anche lì, ma non la conoscevano ed ero disperato. Andai da Maurizio Maiorana, il mio bassista, e lui capì che c’era un numero scritto male. Composi quello giusto e iniziammo a sentirci”. Da quel momento non si sono mai più lasciati, anche se all’inizio è stata una storia a distanza come ha raccontato: “lei veniva ogni tanto a trovarmi in Italia, vedevo che qui era felice”.

Bobby Solo: "Figlio a 67 anni? Miracolo"/ "Uccidevo topi per imparare la chitarra"

Bobby Solo e Tracy Quade sono felicemente innamorati e dalla loro relazione è nato anche il piccolo Ryan. “Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance” – aveva raccontato il cantante dalle pagine ‘La Stampa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA