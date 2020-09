Tradimento Alessia Marcuzzi, Belen e Stefano de Martino/ Cosa è successo davvero?

TRIANGOLO ALESSIA MARCUZZI, BELEN, STEFANO DE MARTINO, COSA C’ERA DI VERO?

Il triangolo Alessia Marcuzzi, Belen, Stefano de Martino è stato sicuramente l’unico che ricorderemo parlando di gossip di questo funesto 2020. Proprio appena è stato possibile tornare a viaggiare e uscire di casa, è scoppiata la bomba del gossip firmata da Dagospia pronta a confermare non solo la rottura tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez ma rivelando anche che tutto era legato ad un tradimento del ballerino ai danni della moglie con Alessia Marcuzzi. Non solo, via via sono venuti a galla una serie di indizi che riguardavano messaggi arrivati sull’iPad di Stefano de Martino, gli stessi che l’argentina aveva trovato andando poi su tutte le furie. Niente di più falso, almeno secondo i diretti interessati che hanno liquidato come fake non solo il triangolo ma anche tutti i dettagli che man mano il gossip portava a galla. Tutta un’invenzione quindi? In molti non hanno creduto al fatto che questi dettagli potevano essere invenzione dei giornalisti e che qualcosa di vero ci fosse ma l’argomento poi è scemato man mano che l’estate prendeva piede e i tre protagonisti si mostravano felici con i loro amici, compagni e familiari.

LE PAROLE DI ALESSIA MARCUZZI DOPO IL GOSSIP DELL’ESTATE

Dopo tanto silenzio, è stata Alessia Marcuzzi a parlare di quanto è accaduto e, in particolare, dicendosi sconvolta da quello che è successo e ha sentito non tanto per il gossip (alla fine quello è il lavoro di chi se ne occupa) quanto per le persone che continuavano a parlare di lei come dell’amante di Stefano de Martino, anche quando tutti e tre hanno smentito. In particolare, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nelle scorse settimane in occasione del lancio di Temptation Island 2020, la bella conduttrice ha ribadito: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro… la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante… Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”. Per il momento quindi, tutto è al proprio posto nella sua vita…



