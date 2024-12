Tradimento anticipazioni, puntata di oggi 29 dicembre 2024: Yesim attacca Guzide e viene arrestata

Stanno entrando sempre più nel vivo le vicende di Guzide (Vahide Percin) una rispettabile giudice di famiglia, dal carattere inflessibile, che da sempre esercita il potere a casa e al lavoro. Tuttavia sin dalle prime puntate il vero volto della donna sta venendo fuori, con i suoi difetti e le sue imperfezioni, come quando pur di far scarcerare la figlia Oylum, non si è fatta scrupoli a commettere un reato. Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di oggi, domenica 29 dicembre 2024, si scopre che la scoperta del tradimento da parte del marito Tarik continuerà ad essere una brutta botta per la giudice. Yesim, la donna con cui l’uomo l’ha tradita e con cui ha fatto una figlia, Oyku, di cinque anni, incalzerà l’uomo affinché divorzi da Guzide.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Tradimento della puntata di questa sera, domenica 29 dicembre 2024 si scopre che Yesim sarà determinata ad ufficializzare il suo legame con Tarik e per questo deciderà di affrontare Guzide in aula, intimatole di chiedere la separazione da Tarik. Il clima si riscalderà sempre di più con Guzide che si rifiuterà di piegarsi alla provocazione di Yesim, tuttavia la discussione degenererà e prenderà una piega inaspettata: Yesim afferrerà Guzide per il braccio, e la situazione esploderà quando Taner, presente al tribunale, la accuserà di aggressione. Insomma ci sarà un duro scontro tra Guzide e Yesim che sfocerà in una vera e proprio aggressione della seconda da parte della prima. Yesim verrà arrestata ma, in un atto di superiorità morale, Guzide deciderà di non procedere con la denuncia.

Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 29 dicembre 2024: Umit disperato

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tradimento sulla puntata di oggi 29 dicembre 2024 si apprende che non solo Guzide e la sua famiglia ma anche altri protagonisti animeranno le trame della dizi turca. Infatti, Umit nel frattempo vivrà un dramma personale: sua moglie, Sema ha lasciato il paese portando con se’ la loro figlia, Deniz. Disperato, Umit tenterà ogni via per rintracciarle ed arriverà persino a chiedere aiuto a Tarik, che lo assiste nonostante le tensioni familiari.

E poi, inoltre, spazio avrà anche l’altro figlio di Guzide e Tarik, Ozan, particolarmente turbato dalla relazione del padre con Yesim e dal modo in cui Tarik tratta Güzide. L’esasperazione di Ozan sfocerà in un confronto con sua madre, a cui chiede di difendersi con maggiore decisione. Güzide, tuttavia, manterrà il suo atteggiamento di dignità e pazienza. Sullo sfondo continueranno i problemi di Oylum, ancora in carcere e sempre più in difficoltà nel dimostrare la sua innocenza.

Come vedere Tradimento in diretta streaming e in replica

Svelate tutte le anticipazioni Tradimento della puntata di oggi non resta che ricordare che la nuova dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono sempre disponibili sul catalogo. Durante le festività la soap turca non andrà in pausa ma verrà trasmessa regolarmente.