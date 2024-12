Anticipazioni Tradimento (Aldatmak), puntata di oggi 22 dicembre 2024: Guzide commette un reato per Oylum

È tutto pronto per una nuova puntata della nuova dizi turca di Canale 5, il cui titolo originale è Aldatmak, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.35 circa. E dalle anticipazioni Tradimento della puntata del 22 dicembre 2024 si scopre che per Oylum i guai continueranno. La giovane è rimasta coinvolta in un incidente in cui ha perso la vita un ciclista ed è accusata di omicidio preterintenzionale. Tuttavia alla guida del mezzo non c’era lei ma Tim, il figlio di un importante personaggio politico e per questo, tra depistaggi e occultamenti non sarà facile per la giudice Guzide, mamma di Oylum, dimostrare l’innocenza della figlia.

GIANLUCA, CHI E' FIDANZATO DI SERENA DE FERRARI/ Lei: "È stupendo, non tossico" e svela sesso e nome figlio

Le anticipazioni Tradimento (Aldatmak) svelano nel dettaglio che la giudice, disperata per la sorte della figlia, cercherà di utilizzare ogni mezzo per salvare la figlia anche non rispettare i suoi principi e i suoi valori. Guzide arriverà a commettere un reato, disposta a tutto per salvare Oylum convincerà Tolgo ad ottenere illegalmente delle prove video in cui si vede chiaramente chi c’era alla guida dell’auto al momento dell’incidente, ma il giudice, considerando la dubbia provenienza, non farà accettare tali prove in Tribunale. Per Oylum la situazione sarà delicata e dimostrare la sua innocenza sarà più complicato del previsto.

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato

Tradimento anticipazioni, puntata del 22 dicembre 2024:

Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di oggi si scopre che al centro delle trame ci saranno anche i risvolti privati e sentimentali dei vari protagonisti, Tarik sarà diviso tra il tentativo di aiutare Oylum e la sua nuova vita con Yesim. Questo creerà tensioni familiari, specialmente tra Oylum e suo padre, che lei non riconosce più come l’uomo che ammirava.

E non è tutto perché la relazione extraconiugale di Tarik si rivelerà essere un vero e proprio peso per l’uomo, tanto che lui stesso ammetterà di rimpiangere alcune delle sue scelte ma non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Guzide. Nel frattempo, verrà fuori un altro clamoroso colpo di scena: l’avvocato Sercan sarà coinvolto nella manipolazione del processo per proteggere la reputazione diplomatica della famiglia di Tim. Güzide affronterà duramente la madre di Tim a muso duro e il destino di Oylum sarà sempre più incerto.

Michele Padovano, chi è ex calciatore/ Calvario giudiziario e assoluzione: "Isolamento in carcere è stato..."

Come vedere Tradimento in diretta streaming, la soap turca di Canale 5

Svelate tutte le anticipazioni Tradimento della puntata di oggi non resta che ricordare che la nuova dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sono sempre disponibili sul catalogo. Durante le festività la soap turca non andrà in pausa ma verrà trasmessa regolarmente.