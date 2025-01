Tradimento, anticipazioni puntata di oggi del 5 gennaio 2024: Oylum scarcerata grazie a Tolga

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di questa sera di Tradimento, la nuova dizi turca che ha già conquistato i telespettatori di Canale5. Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di questa sera, domenica 5 gennaio 2025, si scopre che Oylum verrà scarcerata finalmente ma verrà fuori che è rimasta vittima di un complotto. Andando con ordine infatti Tolga, anche se illegalmente, trova dei file video che mostrano la dinamica dell’incidente dando il via ad una serie di effetti domino che porteranno alla liberazione della giovane.

Davut confesserà al procuratore Tuncay che la sera dell’incidente Tim voleva far ricadere tutta la colpa e la responsabilità per la morte del ciclista durante l’incidente ad Oylum e non è tutto perché verrà fuori che la madre aveva minacciato di licenziarlo qualora non avesse coperto il figlio. Anche la famiglia della vittima confesserà di aver ricevuto delle pressioni da parte dell’avvocato di Tim ad accusare la figlia di Guzide. Una volta fuori, Tolga confesserà a Oylum di essere innamorato di lei ma la giovane non sembrerà dello stesso parere. Nonostante sia deluso e amareggiato per il rifiuto, il giovane non farà venire meno il suo sostegno alla giovane.

Anticipazioni Tradimento, puntata del 5 gennaio 2025: Ozan raggirato da Lara e Kaan

Ed i problemi ed i guai non sono finiti qui, stando infatti a quanto riportano le anticipazioni Tradimento sulla puntata del 5 gennaio 2025, Ozan sarà sempre più nei guai. Lara e Kaan metteranno in atto un piano per ottenere quello che vogliono e costringeranno il figlio di Guzide a commettere un furto. Ozan sarà costretto a rubare un auto per riportarla a Lara ma nel frattempo verrà arrestato e fermato dalle guardie.

Infine spazio avrà la protagonista principale: Guzide. La giudice sotto custodia riceverà un trattamento di favore dal commissario e dagli agenti di polizia. I suoi familiari ceneranno insieme al ristorante e poi andranno a trovarla. La svolta però ci sarà successivamente quando Oltan, aiutato da Tarik e Sezai, riuscirà a trovare delle prove che possano dimostrare la corruzione del giudice Ismet e le presenteranno al procuratore Tuncay durante il rilascio della giudice.

Dove vedere Tradimento in diretta streaming e in replica

Svelate tutte le anticipazioni Tradimento della puntata di questa sera non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la notizia. Tuttavia è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivederle quando si può e vuole. Al momento, inoltre, non vi sono le repliche su La7 come invece succede per altre soap turche della rete.