Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 5 gennaio 2025: Oylum smascherata

Continuano le vicende della dizi turca Aldatmak con protagonista Vahide Parcin nei panni della giudice di famiglia Guzide alle prese con il tradimento del marito Tarik, con l’arresto della figlia Oylum accusata ingiustamente di aver ucciso un ciclista in un’incidente automobilistico ed il figlio Ozan che dopo aver perso un ingente somma del denaro continua ad essere nei guai. Cosa succederà nella prossima puntata? Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati.

Innanzitutto, Oylum verrà smascherata, Tarik andrà a casa di Selin e capirà che sua figlia non è mai stata ad Amsterdam. Messa alle strette, la giovane al padre confesserà la verità ovvero che è stata espulsa dall’università per le troppe assenze e che il suo sogno è in realtà un altro, quello di diventare una ballerina professionista e vivere della sua passione. Ci sarà un duro scontro tra Tarik e Oylum ma alla fine il padre cercherà di comprendere le motivazioni della figlia.

Tradimento, anticipazioni puntata del 5 gennaio 2025: Ozan costretto a rubare un auto

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tradimento del 5 gennaio 2025 si scopre che Ozan vivrà momenti di paura dopo aver ricevuto il video in cui Lara gli dice che sa che ha ucciso Kaan. Il figlio di Guzide e Tarik sarà costretto a rubare la macchina che gli ha chiesto la ragazza pur di non essere denunciato. Mentendo ancora una volta alla sua famiglia, il ragazzo si introdurrà nel deposito di Oltan per recuperare l’auto di Kaan, ma verrà sorpreso dagli uomini della sicurezza. Insomma, Ozan sarà sempre più nei guai. L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per domenica 5 gennaio 2025 sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.35 circa ed è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono disponibili e sempre consultabili tutti gli episodi già trasmessi.