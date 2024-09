Temptation Island 2024, Anna e Alfred già al bivio

Non tira di certo una bella aria tra Anna e Alfred che, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2024, hanno dato dimostrazione di avere seri problemi a cui far fronte. La coppia potrebbe essere già arrivata ad un bivio, con il rischio di “schianto” e rottura che appaiono molto concreti. Stando alle anticipazioni della seconda puntata, infatti, c’è una coppia che arriverà ad un punto di non ritorno. Il video promo di Canale 5 ci fa pensare ad Anna e Alfred, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Di sicuro Bisciglia ha anticipato che per due concorrenti la fine è vicina e la coppia formata da Anna e Alfred appare in questo senso quella più quotata.

D’altra parte già nella prima puntata abbiamo visto come le crepe tra i due fidanzati diventare dei veri e propri solchi. La partecipazione a Temptation Island 2024 potrebbe rappresentare la classica goccia che fa traboccare il vaso per i due fidanzati. Anna intanto deve ancora digerire i numerosi tradimenti di lui del passato e, come se non bastasse, dell’interesse concreto che sembra provare per la single Sofia.

L’interesse di Alfred per la single Sofia da arrabbiare Anna: scoppia una coppia a Temptation Island 2024?

Dunque, cosa aspettarci da Anna e Alfred nella seconda puntata di Temptation Island 2024? Se le sensazioni sulle anticipazioni fossero confermate, si potrebbe davvero arrivare ad una rottura per la coppia. Questa sera, infatti, il fidanzato si rivelerà sempre più attratto dalla single Sofia e bisognerà capire come Anna reagirà a quello che, giustamente, considera a tutti gli effetti un affronto frontale.

Anna e Alfred sono vicini al capolinea dopo Temptation Island 2024? Sembrerebbe proprio di sì, ma per sapere se è davvero finita non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata. Di sicuro Alfred e Anna non ci faranno annoiare…

