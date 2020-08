Traffico autostrade in tempo reale/ Controesodo da bollino rosso: coda di 2 km su A17

Weekend da “bollino rosso” sulle autostrade italiane. È cominciato il controesodo, quindi il traffico risente dei grandi rientri dalle vacanze. Sulla rete stradale e autostradale Anas è previsto un incremento dei flussi di traffico in particolare lungo la direttrice Sud-Nord. Secondo una stima fatta da Coldiretti, sono 21 milioni gli italiani che tra oggi e domani si sposteranno. A maggior ragione la Polizia Stradale raccomanda la massima prudenza alla guida. Nella notte però sono stati registrati i primi incidenti, come quello nella notte tra venerdì e sabato sulla Milano-Lodi, per fortuna senza conseguenze, come riportato dal Corriere della Sera. Anas ha predisposto un piano che coinvolge 2.500 addetti e prevede un monitoraggio in tempo reale del traffico 24 ore su 24 sulla rete di competenza. Inoltre, sono a disposizione 200 operatori per gli utenti: sono impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, come quella dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove Anas opera insieme alla Polizia Stradale.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: CODA 2 KM SU A17

Il sito di Autostrade dell’Italia mostra in tempo reale la situazione sul traffico e segnala già code a tratti sull’A14 Bologna-Ancona, in particolare tra Faenza e Imola, per traffico intenso. Invece sull’A17 Milano-Serravalle-Genova si registra una coda di 2 chilometri, nello specifico tra Genova Bolzaneto e Busalla, in questo caso però a causa di lavori. Coda anche tra Como Centro e Chiasso sull’autostrada A9 Lainate-Svizzera per l’attraversamento della dogana. Traffico intenso sull’A14 Ancona-Pescara, dove si registrano code a tratti tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Ma Autostrade per l’Italia segnala anche un incidente sulla Rubicone-Cesena che sta causando una coda tra Valle del Rubicone e Cesena Nord. Il consiglio, dunque, è di monitorare la situazione autostradale prima di mettersi in viaggio visto che questo weekend è da “bollino rosso” dal punto di vista del traffico.



