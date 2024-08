Tragica esplosione a Cisternino: un’esplosione costata la vita a un uomo

A Cisternino, in provincia di Brindisi, un uomo di 56 anni, Nicola Sabatino, è morto per causa di una esplosione, dovuto con molta probabilità ad una fuga di gas. Anche la moglie dell’uomo è rimasta ferita in maniera grave, ed è ricoverata in ospedale all’interno del centro Grandi Ustionati.

I proprietari della casa, una coppia di amici di Sabatino e della moglie, che erano loro ospiti in vacanza, sono invece fortunatamente rimasti illesi, l’incidente è avvenuto nelle scorse ore, con il corpo dell’uomo che sarebbe stato estratto dalle macerie senza vita dai vigili del fuoco dopo alcune ore, tutta la zona del trullo esploso è stata messa sotto sequestro per indagare con più certezza e maggior precisione sul fatto, per indagare e ricostruire quanto accaduto sono intervenuto sul posto oltre ai vigli anche la protezione civile, le forze dell’ordine e i principali mezzi di soccorso per prestare servizio.

Esplosione a Cisternino: stabile la donna ricoverata

Dopo aver accertato la morte del signor Nicola Sabatino a causa della violenta esplosione a Cisternino, le attenzioni si sono spostate sulla moglie, la signora è riuscita a salvarsi anche se ha riportato delle importanti ustioni sul corpo e per questo è stata immediatamente trasportata al centro Grandi Ustionati, dove le sue condizioni ora sarebbero stabili.

Il boato a seguito dell‘esplosione a Cisternino ha spaventato anche i vicini, con lo scoppio che ha propagato un rumore fino a diverse centinaia di metri di distanza, inoltre è stato reso noto che nell’area dell’esplosione del trullo erano presenti nell’area privata di contrada Tirunno anche altri villeggianti che si sono resi conto ben presto della portata della tragedia consumata e che è costata la vita al 56enne Nicola Sabatini, mentre sono attesi ulteriori aggiornamenti in queste ore sulle condizioni della moglie ustionata.

