Ultime notizie: grave terremoto in Giappone

Un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il Giappone nella notte tra venerdì e sabato: tra le persone cresce la paura per l’annunciato “megasisma”. La previsione è stata diramata da un gruppo di esperti grazie all’utilizzo di particolari attrezzature che sono state realizzate dopo il disastroso terremoto, con annesso tsunami, che si registrò nel 2011 e vide come danni collaterali anche la chiusura della centrale atomica di Fukushima. A causa di questa scossa è stata anche annullata la visita che il premier nipponico Fumio Nishida doveva effettuare in alcuni paesi dell’Asia centrale. Nel terremoto del 2011 le vittime totali superarono quota 11mila.

Ultime notizie: donna di 31 anni uccisa in casa a Siena

Una donna di 31 anni è stata colpita alla testa da un colpo di fucile ed è morta ieri pomeriggio all’interno della propria casa. Ad ucciderla un colpo di fucile, sparato da un familiare della vittima, probabilmente in maniera accidentale. I carabinieri sono intervenuti dopo che i vicini di casa avevano dato l’allarme dopo aver udito lo sparo. Il marito della donna è stato portato in questura per testimoniare su quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del pronto soccorso ma al loro arrivo la 31enne erà già deceduta.

Ultime notizie, tensione sempre più alta tra Russia e Ucraina

Mentre Lukashenko annuncia che l’esercito russo ha abbattuto dei droni ucraini nei cieli della Bielorussia, continuano i combattimenti nella regione di Kursk. Mosca ha annunciato di aver lanciato un missile termobarico e per tre regioni di confine con l’Ucraina, Bryansk, Kursk e Belgorod, è stato proclamato il regime “antiterrorismo”. Da parte dell’organizzazione internazionale “Save the Children” è stato emesso un comunicato nel quale si lancia un allarme per l’aumento delle vittime bambini nel corso della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Il bilancio dei morti nell’attacco al supermercato ucraino è salito a 14. Nella notte la Russia ha gettato ancora missili su Kiev, provocando la morte di un uomo e di suo figlio di 4 anni.

Ultime notizie, Israele attacca una scuola di Gaza

Un attacco delle forze israeliane contro una scuola nella zona di Gaza ha provocato decine di vittime, tra le quali molti bambini. L’Idf contesta le dichiarazioni di Hamas, parlando di numeri falsati e ribadendo che la scuola attaccata era un covo di terroristi. Intanto proseguono i contatti tra le parti per arrivare ad un “cessate il fuoco”. Mentre da parte israeliana si prosegue sulla richiesta di liberazione degli ostaggi, da parte di Hamas è stata richiesta la liberazione di Barghouti, uno dei principali capi dell’organizzazione palestinese. Una condanna all’attacco di Israele contro la scuola di Gaza è arrivato anche da parte di Teheran, con l’Iran che ha anche ribadito la legittimità della vendetta per l’uccisione di Ismail Haniyeh.

Ultime notizie: Fiamingo e Paltrinieri portabandiera azzurri nella cerimonia di chiusura

Per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi i portabandiera italiani saranno la schermitrice Rossella Fiamingo e il nuotatore Gregorio Paltrinieri. La scelta è caduta sui due atleti medaglisti, che sono anche fidanzati. Entrambi sono saliti sul podio in questa edizione parigina dei Giochi Olimpici, festeggiando insieme dei traguardi storici: l’amore tra i due è cominciato a Tokyo, tre anni fa.