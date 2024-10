Transformers 3, diretto da Michael Bay

Sabato 26 ottobre, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, il film d’azione e fantascienza del 2011 dal titolo Transformers 3.

La pellicola è il terzo capitolo della celebre saga ispirata alla popolare linea di giocattoli anni ’80 ed è diretta dal regista statunitense Michael Bay, noto per avere curato le riprese di tutti e 5 i progetti cinematografici Transformers.

Anche in questa occasione Bay ha collaborato per le musiche con il compositore Steve Jablonsky, che lavorerà alle colonne sonore dei primi 4 capitoli della saga.

Il protagonista è interpretato per l’ultima volta dall’attore Shia LaBeouf, infatti dopo questo lungometraggio LaBeouf ha deciso di impegnarsi in altri progetti cinematografici di grande successo, tra cui Lawless (2012), Fury (2014) e Megalopolis (2024).

Al suo fianco, al posto della splendida Megan Fox, questa volta troviamo la supermodella britannica Rosie Huntington-Whiteley, al suo esordio sul grande schermo.

Nel cast anche: Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, Patrick Dempsey, Frances McDormand e John Malkovich.

La trama del film Transformers 3: un allunaggio alieno e l’indagine dell’Apollo 11

Transformers 3 si apre con una parentesi ambientata nel 1961, quando l’Arca, una navicella dei Cybertron, precipita sul lato oscuro della Luna.

All’interno dell’astronave è presente un’invenzione che avrebbe potuto finalmente fare terminare la lotta tra Autobot e Decepticon.

La NASA rileva l’atterraggio e 8 anni più tardi l’Apollo 11 arriva sulla Luna per indagare sull’accaduto.

Ritorniamo, quindi, nel 2012, dove gli Autobot collaborano con le forze armate statunitensi per portare la pace nel mondo.

Proprio durante una missione a Chernobyl, Optimus Prime scopre una pila appartenuta all’astronave aliena.

Scoperto quanto accaduto anni prima, l’Autobot decide di esplorare la navicella, scoprendo il corpo del suo predecessore, Sentinel Prime.

Tornato sulla Terra, Optimus utilizza la Matrice del Comando per dare nuova vita a Sentinel, mentre Sam intanto è sempre più frustrato poiché non ha più la possibilità di collaborare con i suoi amici Autobot.

Inaspettatamente, però, mentre è impegnato nel suo nuovo lavoro come fattorino in un’azienda, il ragazzo viene a conoscenza di alcune informazioni che riguardano l’astronave aliena, così decide di contattare l’agente Simmons.

I due scoprono che i Decepticon stanno uccidendo tutte le persone collegate alle missioni lunari, poiché erano arrivati sulla navicella molto prima dell’Apollo 11, rubando centinaia di pilastri presenti nell’astronave, destinati alla costruzione di un ponte spaziale pensato per teletrasportarsi in qualunque parte della galassia.

Ancora una volta Sam e gli Autobot dovranno mettere in campo tutte le loro forze per salvare l’umanità.