Transformers, film di Italia 1 diretto da Michael Bay

Sabato 12 ottobre 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:05, il film d’azione-fantascienza del 2007 dal titolo Transformers. La pellicola è il primo capitolo della nota serie cinematografica ed è diretta dal regista Michael Bay, che curerà anche le riprese dei successivi 4 sequel della saga. Le musiche hanno la firma del compositore Steve Jablonsky, che collaborerà anche alle colonne sonore di Transformers – La vendetta del caduto, Transformers 3 e Transformers 4 – L’era dell’estinzione.

Il protagonista del film è interpretato dal noto attore Shia LaBeouf, ruolo che riprenderà anche in Transformers – La vendetta del caduto (2009) e Transformers 3 (2011). Al suo fianco la splendida attrice Megan Fox, diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua partecipazione nella serie tv Hope & Faith. Nel cast anche: Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Rachael Taylor e Anthony Anderson.

La trama del film Transformers: l’alleanza tra robot e umani

Questo primo capitolo di Transformers narra la lotta tra due fazioni: una forma di vita che abita l’Universo e che vede contrapporsi ancora una volta il bene, gli Autobot, contro il male, i Decepticon. Dopo che il loro pianeta è stato distrutto, i Transformers atterrano sulla Terra, pronti a combattere per il possesso di un cubo, chiamato All Spark, che permette di donare la vita ai robot. Megatron, al comando dei Decepticon, vuole utilizzare questa antica forza per creare un enorme esercito di robot malvagi e prendere così il dominio del pianeta.

Per fortuna gli Autobot, capitanati da Optimus Prime, sono pronti a mettere un freno alle sue crudeli intenzioni, proteggendo l’umanità.

Il forte legame tra gli Autobot e gli esseri umani diventa ancora più potente quando il giovane Sam Witwicky riesce a mettersi in contatto con uno degli Autobot, Bumblebee, diventando grandi amici. La guerra è ormai sempre più vicina e solo la collaborazione tra Autobot e umani può offrire una speranza di salvezza alla Terra, sconfiggendo i crudeli Decepticon e preservando il futuro dell’umanità.