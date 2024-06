Travis Scott arrestato: “Ubriachezza molesta e violazione di proprietà”/ La polizia di Miami: “Urla oscene…”

A quanto pare, l’abuso di alcol sta diventando un serio problema per alcune star internazionali. Dopo aver raccontato l’arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza, il The Guardian riporta di una recente controversia a tratti simile toccata a Travis Scott. Il rapper e produttore è stato arrestato a Miami per ubriachezza molesta e violazione di proprietà.

Come racconta il quotidiano britannico, Travis Scott è stato arrestato questo giovedì, cavandosela con il pagamento di una duplice cauzione pari a 500 dollari e 150 dollari venendo rilasciato nella tarda mattinata. Ma cosa è successo? A quanto pare, il 33 si trovava presso il molo di Miami quando, per ragioni presumibilmente futili, avrebbe iniziato ad inveire contro i proprietari di uno yacht, anche con parole piuttosto dure e pesanti. A confermarlo sarebbe anche una dichiarazione fatta dalla polizia di Miami Beach al Daily Mail, dove si parla di un alterco condizionato anche da un tasso alcolemico piuttosto alterato.

Travis Scott ammette ‘con ironia’ l’abuso di alcol nel momento dell’arresto: “Siamo a Miami!”

Come riporta il The Guardian, Travis Scott sarebbe stato arrestato quando la situazione era sul punto di degenerare. La polizia di Miami Beach gli avrebbe intimato in più occasioni e con la dovuta calma di lasciar perdere le persone presenti sullo Yacht e ‘vittime’ delle sue invettive. Alla domanda riguardo l’assunzione di alcolici, il 33 avrebbe confermato con tanto di aggiunta ironica: “Siamo a Miami!”.

In un primo momento – racconta il sito di informazione britannico – Travis Scott sembrava essere stato convinto dagli agenti di polizia di Miami. L’arresto si è però concretizzato poco dopo quando il rapper, evidentemente alterato per l’abuso di alcol, è tornato ad inveire contro i proprietari dello Yacht presente presso il molo della città statunitense. “Durante il lungo cammino dalla nave al lungomare, l’imputato ha camminato all’indietro urlando oscenità agli occupanti della nave”, riporta il Daily Mail, a proposito della reazione di Travis Scott dopo essere stato arrestato e offerta dagli agenti intervenuti sul posto. Come anticipato, il rapper sarebbe già tornato in libertà dopo il pagamento della cauzione per i due capi d’accusa: violazione di proprietà e ubriachezza molesta.

