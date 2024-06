Justin Timberlake arrestato per guida in stato d’ebrezza/ Tour a rischio? Cos’è accaduto

Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebrezza a New York: i dettagli

Justin Timberlake è stato arrestato a New York dopo essere stato fermato in stato di ebbrezza mentre era alla guida. Stando a quanto riporta la BBC, il fatto è avvenuto a Sag Harbor, un ricco villaggio negli Hamptons, popolare destinazione estiva per le celebrità di Long Island. Al momento il cantante sarebbe sotto la tutela della polizia e in attesa di apparire in tribunale.

Matrimonio Filippo Inzaghi e Angela Robusti, mega-party a Formentera/ La coppia è pronta a celebrare le nozze

Secondo quanto riferito da una fonte al Daily Mail, Justin Timberlake era uscito a cena con alcuni amici in auto, ma è stato fermato dagli agenti dopo la mezzanotte e dopo aver salutato il gruppo. “Justin era fuori a cena con gli amici e c’erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto”, ha rivelato la fonte in questione.

Tiziano Ferro - Lo Stadio/ Scaletta e canzoni: da Rosso relativo a Sere Nere

Justin Timberlake, concerti annullati dopo l’arresto?

Nello stato di New York, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza comprendono fino a un anno di carcere, una multa di 1.000 dollari e la sospensione della patente di guida per almeno sei mesi. Al momento in cui scriviamo non sono arrivati ancora aggiornamenti sulla decisione del tribunale in merito al caso della celebre pop star.

Justin Timberlake avrebbe dovuto esibirsi in due spettacoli a Chicago questo fine settimana, seguiti da uno spettacolo al Madison Square Garden di New York martedì prossimo. Il tour, che sta ottenendo un grande successo, potrebbe dunque essere interrotto a causa di quanto appena accaduto al cantante 43enne. Una decisione che sarà annunciata soltanto nelle prossime ore.

Luigi Avella, chi è l'ex amico di Gisella Cardia che l'ha denunciata/ Madonna di Trevignano e soldi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA