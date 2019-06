Travolti fuori da discoteca: morti 2 ragazzi/ Incidente Piacenza, illesa conducente

Incidente choc nella notte a Piacenza, dove due ragazzi sono stati travolti ed uccisi da un’auto all’esterno di una discoteca. La tragedia, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, si è registrata la scorsa notte, intorno alle 3, sulla Strada Statale 45. Le due vittime sono due ragazzi albanesi rispettivamente di 20 e 22 anni, entrambi amici. Secondo una prima ricostruzione, pare che i due giovane stessero camminando a piedi lungo la strada prima di essere travolti dalla vettura. Dopo l’impatto sarebbero deceduti sul colpo a causa della violenza. L’auto che li ha investiti è una utilitaria. Alla guida vi era una ragazza di 30 anni la quale è finita fuori strada. La stessa vettura coinvolta nell’incidente è andata distrutta a causa del forte impatto, finendo a oltre cento metri di distanza. Subito dopo la tragedia, molti amici delle due vittime, i quali si trovavano ancora all’interno della discoteca, sono accorsi sul posto. Per i due ragazzi però, non c’era già più nulla da fare.

INCIDENTE PIACENZA: 2 RAGAZZI TRAVOLTI E UCCISI

La polizia stradale di Piacenza ed i soccorsi sono stati prontamente allertati dopo la notizia dell’incidente drammatico dagli esiti mortali e che ha visto protagonisti tre giovani. Una ragazza di 30 anni, alla guida della vettura che li ha travolti, e le due vittime ventenni. La conducente è stata già sottoposta a tutti i controlli del caso per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. La strada invece è stata chiusa al traffico e gli investigatori stanno ascoltando in queste ore i testimoni al fine di ricostruire con maggiore chiarezza la dinamica del drammatico incidente. Il Piacenza ha riportato anche i nomi delle due vittime: si tratta di Ergi Skenderi e Xhulio Kaya. La ragazza alla guida dell’auto che li ha travolti ne sarebbe uscita illesa ma sarebbe stata portata in pronto soccorso in quanto sotto choc. Non è chiaro se al momento dell’impatto nella sua vettura ci fosse anche un’altra persona.

