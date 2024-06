Tremors, Italia 1/ Trama e cast dell’horror umoristico con Kevin Bacon, oggi, sabato 1 giugno 2024

Il cast del film Tremors, diretto da Ron Underwood

Sabato 1 giugno, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, andrà in onda la commedia horror del 1990 Tremors. Il film è diretto da Ron Underwood che nel 1992 girerà il divertentissimo e pluripremiato Scappo dalla città: la vita, l’amore e le vacche.

Tremors ebbe un grande successo di pubblico e critica, soprattutto per lo humour che lo contraddistingue e da questo film nacque così una serie cinematografica.

Il protagonista è la star di Hollywood Kevin Bacon che esordì nel cult di John Landis, Animal house, per poi raggiungere la fama con il film musicale Footloose. Completano il cast Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Robert Jayne, Charlotte Stewart, Tony Genaro, Richard Marcus, Victor Wong. La regia è di Ron Underwood e le musiche di Ernest Troost.

La trama del film Tremors: enormi animali preistorici sotterranei minacciano un’intera comunità

Le vicende di Tremors si svolgono in Nevada, dove alcune gigantesche creature che vivono sottoterra, scorrazzano per il deserto e mangiano il bestiame degli allevatori della zona. Le vittime di questi enormi vermi vengono scoperte da Valentine ed Earl che coprono che non uccidono solo animali, ma anche gli umani.

I due sono intenzionati a raggiungere la grande cittadina di Bixby ma a causa di una frana l’unica strada è impraticabile, quindi optano per un viaggio a cavallo. Più vanno avanti e più trovano vittime dei grandi mostri sotterranei, fin quando hanno un incontro con uno di loro che muore nel tentativo di attaccarli, perché sbatte contro un muro di cemento armato. Ora hanno più chiara la situazione e poco dopo hanno un incontro con la geologa Rhonda, che ritiene che queste creature siano prestoriche.

I tre raggiungono gli altri cittadini rimasti e cercano di capire come affrontare questo insolito nemico. Rhonda spiega che i mostri sono completamente ciechi e quindi vengono attirati dalle vibrazioni del suolo. Così tutti cercano di fare meno rumore possibile, ma accade un’altra aggressione e quindi c’è un fuggi fuggi generale dove tutti cercano riparo dove possono.

Man mano i personaggi muoiono in seguito agli attacchi degli enormi vermi, rimangono solo alcuni sopravvissuti che con uno stratagemma riescono a uccidere uno degli ultimi due animali rimasti. L’ultimo invece viene tratto in inganno e, seguendo Val, precipita nel vuoto mentre quest’ultimo si sposta all’ultimo momento. Tutti ritornano a casa e Val decide di dichiarare il suo amore a Rhonda. La cittadina dunque torna alla tranquillità.

