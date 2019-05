TrenDevice, iPhone ricondizionati con 50 euro di sconto/ Video, l’XS Max a 949 euro

Per tutti coloro che sono interessati ad acquistare un iPhone a prezzo di saldo, c’è la possibilità di assicurarsi i modelli ricondizionati su TrenDevice. Il noto portale che acquista e vende smartphone di casa Apple ricondizionati, per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 23:59, permetterà di comprare un telefono della famiglia Apple con 50 euro di sconto. L’unica “pecca” riguarda l’opzione “Colore a sorpresa”, nel senso che non sarà possibile scegliere il colore desiderato dell’iPhone che andremo acquistare. Resta comunque un’occasione interessante visto che i prezzi sono molto favorevoli, tenendo conto che un iPhone XS Max ricondizionato può essere acquistato a 949 euro, mentre un XS “normale” a 799. Per un XR, invece, bastano 659 euro, e il tanto chiacchierato X è invece venduto a 589 euro. Scendiamo a 419 euro per il modello 8 in versione Plus, mentre l’8 classico costa 389 euro. In fondo il video di Alberto Galeazzi sugli iPhone ricondizionati

TRENDEVICE, IPHONE RICONDIZIONATI CON 50 EURO DI SCONTO

Scendiamo ancora di categoria e arriviamo al 7: per il plus serviranno 339 euro, mentre il 7 normale costerà 239 euro. I prezzi iniziano a diventare sempre più interessanti anche se ovviamente i modelli diventano mano a mano più vecchi. Per il buon vecchio SE, basteranno 129 euro, mentre la famiglia 6 andrà dai 139 euro della versione normale, ai 199 della Plus. Infine, per il 5s, sicuramente uno degli iPhone più riusciti dal punto di vista del design, ma ormai datato, basteranno 79 euro. Per ottenere lo sconto di 50 euro di cui sopra, non servirà inserire alcun codice visto che i prezzi che trovate sul sito risultato essere già scontati. I prodotti venduti presentano una garanzia di 12 mesi, e di solito gli iPhone ricondizionati sono pressoché uguali ai nuovi o presentano qualche piccolo graffio che comunque non ne compromette il loro uso. Vi ricordiamo che l’offerta dei 50 euro scadrà alle ore 23:59 di questa sera.

Di seguito il video sugli iPhone ricondizionati di Galeazzi

IL VIDEO DI GALEAZZI SUI RICONDIZIONATI





© RIPRODUZIONE RISERVATA