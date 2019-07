ALAN KURDI CAMBIA ROTTA A VA A MALTA/ Migranti, Salvini vince ‘sfida’ con Sea Eye

E alla fine, pare, che Salvini una battaglia l’abbia portata a casa “contro” la Ong tedesca Sea Eye e di fatto anche “contro” il suo omologo di Berlino, Horst Seehofer: la nave Alan Kurdi, dopo esser stata per tre giorni al largo di Lampedusa in attesa di entrare nel porto italiano con 65 migranti salvati nel Mediterraneo Centrale, ha deciso di cambiare rotta e nelle ultime ore si è diretta verso Malta. «Non possiamo aspettare finché lo stato di emergenza non prevale — ha fatto sapere la Sea Eye in un tweet —. Ora si deve dimostrare se gli altri governi europei appoggiano l’atteggiamento dell’Italia»: una sfida politica, come di fatto era già avvenuto con la Sea Watch 3 di Carola Rackete e in parte anche con la Alex di Mediterranea (questa fatta sbarcare nella notte con 45 migranti ora sistemati in un hotspot in Sicilia, ndr). L’accoglienza dei migranti e la battaglia politica, due “sfide” che per il Governo italiano rappresentano ancora ad oggi il banco di prova dei rapporti sempre più al lumicino con i partner europei: la Germania dal canto suo, dopo aver intimato a Salvini di aprire i porti per far entrare la Alan Kurdi, si è vista recapitare ieri dal Ministro dell’Interno italiano una lettera di accusa sulle mancate responsabilità prese da Berlino nella gestione di questo ennesimo “caso” migranti.

SALVINI VINCE “BRACCIO DI FERRO” CON LA GERMANIA

Il Governo Merkel si è detto pronto ad accogliere alcuni dei migranti a bordo della Alan Kurdi quando si trovava ancora alle soglie di Lampedusa: «Sia nel caso della Alan Kurdi che nel caso di Alex — ha detto il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer — siamo pronti, nell’ambito di una soluzione solidale europea, a prendere alcune delle persone salvate». Ora però Malta torna ad essere protagonista dopo il “pasticcio” del mancato accordo su Alex – qui il colonnello Caffio ci ha spiegato nel dettaglio cosa è successo per davvero sul caso Mediterranea-Malta, ndr – con i migranti diretti verso la Valletta a bordo della nave di Sea Eye battente bandiera tedesca. «Il governo tedesco mi chiede di aprire i porti italiani ai barconi? Assolutamente no. Chiediamo anzi al governo Merkel di ritirare la bandiera tedesca a navi che aiutano trafficanti e scafisti, e di rimpatriare i loro cittadini che ignorano le leggi italiane», aveva risposto il vicepremier Matteo Salvini nelle scorse ore dopo la richiesta del suo omologo tedesco. Un braccio di ferro che, vedendo il cambio di rotta della Alan Kurdi, sembra aver “pagato” anche se ovviamente il caso non si è chiuso e si è solo al 7 luglio con tutta una estate davanti che rischia, se possibile, di essere peggio della precedente sul tema degli sbarchi e dei mancati accordi in Europa (il vero dato politico di tutta questa grave emergenza umanitaria, sociale e politica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA