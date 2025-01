TrigNo torna ad essere un allievo di Amici 24 a tutti gli effetti: la decisione di Anna Pettinelli

Dopo più di una settimana in sospensione, TrigNo è tornato ad essere un allievo di Amici 24 a tutti gli effetti. Il cantante di Anna Pettinelli ha ricevuto un nuovo provvedimento disciplinare, giorni fa, a causa di comportamenti aggressivi tenuti in casetta e ad uscite che poco sono piaciute ad Alessandra Celentano. La prof ha dunque mostrato i filmati ai colleghi lasciando la parola ad Anna Pettinelli, che ha deciso di sospendere la maglia a TrigNo. L’allievo non ha dunque potuto partecipare alle lezioni, alle gare durante la settimana e anche alla puntata della domenica.

Trascorsa una settimana, l’allievo è stato chiamato dalla sua coach per un colloquio, ed è qui che Anna Pettinelli ha preteso da lui serietà, ridandogli la maglia. “Spero che tu abbia imparato la lezione”, ha esordito la speaker durante l’incontro con il suo allievo, che si è scusato, con tanto di commozione, per il suo ennesimo comportamento sbagliato.

Le parole di TrigNo e la reazione del web

“Sono dispiaciuto e deluso per te, per i miei compagni”, ha ammesso TrigNo, aggiungendo di aver effettivamente sentito la mancanza della scuola, delle lezioni e della musica. “Questa settimana è stata una punizione, io ho 23 anni e le punizioni non le prendo da un po’ fuori”, ha detto senza mezzi termini. “Facciamo un patto io e te: tu non tradisci te stesso, non tradisci me”, ha allora concluso Anna Pettinelli, ridandogli la maglia.

Una decisione con la quale il popolo del web si è detto d’accordo. Molti telespettatori di Amici 24 hanno infatti ritenuto troppo duri i provvedimenti e le parole di Alessandra Celentano e Pettinelli nei confronti dell’allievo che, in fin dei conti, avrebbe semplicemente avuto uno sfogo personale, dettato da vari fattori. “Che esagerazione! Lo trattano come se avesse commesso chissà quale crimine quando alla fine aveva pure ragione”, ha scritto un utente, facendosi portavoce del pensiero di molti.

