Triplete Inter/ Dieci anni dopo, Mourinho: “Era una vera famiglia: ho lasciato per..”

Sono passati esattamente dieci anni dal magico Triplete che l’Inter di Mourinho realizzò nella stagione 2009, vincendo scudetto, Coppa Italia e Champions league. Un traguardo storico, ovviamente indelebile nel cuore dei tifosi e degli appassionati, e indimenticabile anche per tutti i protagonisti di allora, in primis per lo stesso tecnico lusitano, che proprio questa mattina è stato protagonista di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Jose Mourinho, arrivato all’Inter solo l’anno prima, era sbarcato a Milano facendo sorridere i tifosi, gli stessi che hanno poi pianto calde lacrime quando due anni dopo decise di firmare per il Real Madrid, e che pure oggi chiamano sempre a gran voce il ritorno del lusitano, che pure ha lasciato un pezzetto del suo cuore all’Inter: “Il meglio in carriera l’ ho dato dove ero a casa, dove sentivo le emozioni del mio gruppo, dove sono stato al duecento per cento con il mio cuore: più una persona che un allenatore. Mi è capitato di pensare prima a me che agli altri: all’ Inter, mai. Questo succede in una famiglia: quando diventi padre, capisci che c’ è qualcuno più importate di te, e passi al secondo posto” le prime parole di Mourinho sulla rosea, a testimonianza del rapporto speciale che si è instaurato con l’Inter.

MOURINHO E L’ADDIO NEL 2010 PER IL REAL MADRID

Un legame che però come ben sappiamo si è rotto proprio nei giorni dell’ultima finale di Madrid: solo due sere dopo la vittoria infatti come racconta lo stesso allenatore, durante una cena con l’allora patron nerazzurro Moratti, Mourinho annunciò il suo desiderio (maturato poche settimane prima) di approdare al Real Madrid, che tanto già precedentemente lo aveva cercato. Ma quale il motivo dietro a tale scelta? Ce lo dice lo stesso Mourinho: “Cento per cento ambizione. Il rumore dei nemici, che poi piangevano, era bellissimo: era più forte il tremore del rumore, e se ci pensa bene è la stessa cosa: quando c’ è rumore è perché c’ è paura”. E a svelarci un nuovo retroscena sul doloroso addio al’Inter dopo la magica impresa è ancora lo stesso tecnico: “Perchè non sono tornato a Milano con la squadra dopo la finale di Madrid?Perché se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato “José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel prima della finale disse una cazzata. Io volevo andare al Real”.

MOURINHO E I SEGRETI DELLA SUA INTER

Ma per Mourinho, nella lunga intervista concessa alla rosea, oltre al suo rapporto con l’Inter certo vi è grandissimo spazio per analizzare i segreti della sua Inter e ovviamente i momenti più significativi di questo eccezionale ripete, di cui oggi si festeggia il decimo anniversario. Inevitabile in questo senso una domanda: quale delle tre finali ha fatto soffrire di più Mourinho? “Quella di Coppa Italia non la volevo giocare: l’ inno della Roma prima della partita, arrivai a provocare “Fermate la musica o ce ne andiamo”. A Siena avevo paura: sei giorni dopo c’ era la grande finale, temevo non giocassero quella partita come una finale. Zero a zero al 45′, la Roma vinceva 2-0, nello spogliatoio un caldo tremendo, non capivo come aiutare la squadra a svoltare tatticamente. Fu molto dura, e non finiva più. Avevo detto: “Un giorno mi piacerebbe vincere un campionato all’ ultima”. Quel giorno mi dissi: “Mai più”.



