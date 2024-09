È stata una vera e propria tromba d’aria quella che nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 5 settembre 2024 – si è abbattuta in quel di Marina di Grosseto (nella Toscana che dalle primissime luci dell’alba è interessata da un’allerta meteo arancione) lasciando esterrefatti dal maestoso e pericolosissimo fenomeno meteorologico i numerosi che nonostante le spesse nuvole che coprono i cieli toscani hanno deciso di non rinunciare ad una giornata in spiaggia.

Neanche a dirlo – ovviamente – i video della tromba d’aria (che trovate in calce a questo articolo assieme anche ad alcune suggestive fotografie) sono immediatamente rimbalzati sul web raccogliendo migliaia di visualizzazioni e diventando virali; mentre fortunatamente non sembra che si sia registrato alcun ferito dato che tutti i presenti sono riusciti a portarsi in salvo prima che il fenomeno raggiungesse la terra ferma.

Marina di Grosseto: distrutto lo stabilimento balneare Giglio con lettini e ombrelloni divelti dai fortissimi venti

Dalla cronaca che ci arriva da Marina di Grosseto pare che che il piccolo (per così dire) ‘tornado’ si sia sviluppato poco dopo le 14:30 al largo dello stabilimento balneare Giglio: immediatamente i presenti si sono mobilitati per portarsi in salvo e – infatti – pochi minuti dopo ha raggiunto la costa scatenando raffiche di vento fortissime che hanno scagliato in aria tutto quello che hanno trovato sul loro percorso. Il bilancio più grave spetta proprio allo stabilimento Giglio che ha visto circa un centinaio tra lettini e ombrelloni scagliati nel vicino parcheggio; mentre la tromba d’aria non ha risparmiato neppure la piccola area giochi allestita sulla spiaggia che ne è uscita completamente distrutta.

I video della tromba d’aria a Marina di Grosseto





About an hour ago this waterspout made landfall and blew away objects from a beaching facility in Marina di Grosseto, Tuscany pic.twitter.com/s6YlneQCJN — Federico Pavan (@PavanFederico00) September 5, 2024

🌪️Video di Leo, da “Tornado in Italia”, di una Tromba marina sulla spiaggia di Grosseto. pic.twitter.com/UEr7ut8gdk — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) September 5, 2024