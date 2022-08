Tropicana è il brano più trasmesso dalle radio/ Delusione per Fedez che…

Tropicana sorpresa nelle radio italiane. Il tormentone scalza dal primo posto La dolce vita

Tropicana è il singolo più trasmesso dalle radio italiane. Estate ricca di soddisfazioni per Annalisa e i Boomdabash che dopo dieci giorni dall’uscita del loro singolo stanno raccogliendo sempre più consensi e apprezzamenti. Il brano Tropicana è riuscito a scalcare dalla classifica il tormentone estivo La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai. Sul portale The Pipol Music si legge: “La Dolce Vita di Fedez, Tananai, Mara Sattei, dopo essere rimasta in vetta alle classifiche FIMI/ Gfk, cede il podio, nella classifica di Aerone Music dei brani più trasmessi nelle radio italiane a Tropicana. Quest’ultimo è prodotto e scritto da Danusk con lo stesso Ludwig, definito fin da subito, come il pezzo canzone ideale per l’estate dei club.Il pezzo è un inno ispirato al Tropicana di Mykonos, da sempre tempio della perdizione e del divertimento smisurato. È un brano dalle sonorità estive, che possono ricordare i toni del reggaeton ma che mantengono comunque un’anima dance, più tipica e caratteristica del sound della mia produzione musicale. Il singolo è dei Boomdabash con featuring di Annalisa”.

Per Annalisa si tratta della prima volta in vetta a questa speciale classifica. In quarta posizione ci sono i Black Eyed Peas con “Don’t you worry” feat. Shakira & David Guetta, in quinta ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani Wannabe”, in sesta c’è Beyoncè con “Break my soul”, in settima ci sono gli Imagine Dragons con “Sharks” . Completano la Top Ten Jovanotti con “Sensibile all’estate”, Harry Styles con “Late Night Talking”, Darin con “Superstar”.

Tropicana conquista il disco d’oro, nuovo traguardo per Boomdabash e Annalisa

Il nuovo singolo dei Boomdabash e Annalisa ha conquistato il disco d’oro. Per festeggiare questo importante traguardo, la cantante ha deciso di dedicarsi un momento di relax che ha condiviso sui social. L’artista si è mostrata in sauna con indosso un bikini dorato. Nella didascalia Annalisa ha scritto: “D’oro come ‘Tropicana’. Il brano Tropicana è uno dei singoli più venduti in Italia ed è rientrata nella top 10 dei brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali, con il videoclip stabile fra le tendenze di YouTube.

Nel corso degli anni i Bommdabash non hanno mai deluso il loro pubblico sfornando hit estive dallo stile inconfondibile. Quest’anno la band ha scelto Annalisa e questa collaborazione sta riscuotendo ottimi consensi. il canale YouTube dei Boomdabash ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone che nel giro di breve tempo ha ottenuto oltre 1.400.000 visualizzazioni. Un incredibile successo per i Boomdabash e Annalisa che salgono sul carro dei vincitori dell’estate.











