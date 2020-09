Tu sì que vales 2020, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Maria sfida Milly Carlucci

ANTICIPAZIONI TU SI QUE VALES 2020 SECONDA PUNTATA

Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 4.185.000 spettatori pari al 28.1% di share, Tu sì que vales 2020 torna in onda oggi, sabato 19 settembre, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata. Al timone dello show del sabato sera di Mediaset che, anche quest’anno è partito regalando emozioni, ma anche tanto divertimento al pubblico, ci sarà l’ormai collaudatissimo trio formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni che pochi giorni fa si è sposato. A giudicare le esibizioni dei vari concorrenti sarà la temutissima giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. In pieno rispetto delle norme anti covid, poi, in studio, è presente il pubblico che rappresenta un elemento fondamentale del programma. A guidare la giuria popolare, per il secondo anno consecutivo, è Sabrina Ferilli.

I CONCORRENTI TU SI QUE VALES

I veri protagonisti di Tu sì que vales 2020 sono i concorrenti. Nel corso della prima puntata non sono mancati i veri talenti che hanno emozionato non solo il pubblico, ma anche la giuria. Tra quelli che sono particolarmente rimasti impressi a tutti c’è sicuramente la cantante Veronica Franco, malata di leucemia del 2018 e che è rimasta paralizzata dal collo in giù in seguito ad alcune complicanze dopo il trapianto. Con la sua voce, ha cantato Halleluja, brano scritto dal grande Leonard Cohen provocando i brividi a tutti. Decisamente diversa è stata l’esibizione del pianista Lucilio che si è scontrato con Rudy Zerbi, non considerandolo un talento. Quali concorrenti, invece, si esibiranno questa sera sul palco di Tu sì que vales? Come sempre ci saranno attori, cantanti, ballerini, acrobati, campioni sportivi ed esperti di discipline anche pericolose.

LA SCUDERIA DI GERRY SCOTTI

La Scuderia di Gerry Scotti non poteva mancare nell’edizione 2020 di Tu sì que vales. Il giudice del talent show, di fronte ai talenti più stralunati, apre le porte della sua scuderia accogliendoli in squadra e permettendo loro di gareggiare in un circuito parallelo a quello ufficiale. Il primo concorrente ad essere stato candidato da Gerry è stato Nicola da Bari, il cantante che, nonostante un’esibizione discreta, è stato pescato da Gerry che ha deciso di candidarlo nella sua scuderia. Quali concorrenti sceglierà Gerry questa sera? Lo scopriremo nel corso della puntata che, sicuramente, sarà ricca di colpi di scena.



