Tu si que vales 2023, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: nuovi scontri tra Giovannino a Sabrina Ferilli

Tu sì que vales 2023, anticipazioni 3a puntata: nuovi scherzi di Giovannino per Sabrina Ferilli

Oggi sabato 7 ottobre 2023, torna su Canale 5 l’appuntamento con Tu sì que vales. La terza puntata dell’amato talent show è condotta dal trio composto da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, che introdurrà di volta in volta i concorrenti pronti a sottoporsi al giudizio dei quattro volti noti della TV: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry di quest’anno Luciana Littizzetto.

Se loro quattro sono le voci della giuria, Sabrina Ferilli è invece quella del pubblico, che incide in modo importante nella votazione dei talenti sul palco. Il compito dell’attrice sarà però come sempre ostacolato dalle incursioni di Giovannino, personaggio ormai fisso del cast di Tu sì que vales, sempre pronto ad infastidire la giurata con scherzi, colpi bassi e botti.

Tu sì que vales 2023, anticipazioni: altri concorrenti conquistano la finale?

La gara di Tu si que vales 2023 sta ormai entrando nel vivo. Tanti i talenti che si sono già esibiti nel corso delle prime due puntate, alcuni dei quali hanno lasciato la giuria e il pubblico a bocca aperta. Proprio alcuni di questi ultimi, aggiudicatisi il 100% del gradimento della giuria popolare e i 4 sì dei giurati, hanno già ottenuto un posto nella finale che si terrà nelle prossime settimane. Ovviamente non sono mancati i primi talenti per la Scuderia Scotti, che quest’anno è pronta a stupire il pubblico con grandi effetti speciali.

La 3a puntata di Tu Si Que Vales – in onda questa sera 7 ottobre alle 21.30 su Canale 5, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity (Cliccando qui). Non mancheranno ovviamente le emozioni nell’appuntamento di questa sera, che si alterneranno dunque a grandi risate.











