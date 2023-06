Tu si que vales, Belen Rodriguez lascia la conduzione/ L’ex Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, é la sostituta?

Belen Rodriguez abdica in favore di terzi, al timone di Le iene e Tu si que vales?

Belen Rodriguez é pronta a dire addio alla conduzione dei programmi Mediaset, Tu si que vales e Le iene, o almeno questa é l’indiscrezione del momento lanciata da Giuseppe Candela. L’esperto di gossip, in nome e per conto della fonte giornalistica Dagospia, rende noto che la showgirl argentina potrebbe rivelarsi fuori dal cast di entrambe le trasmissioni, Le iene e Tu si que vales, a partire dalla nuova stagione tv in partenza a settembre 2023. Inoltre, stando a quanto spifferato dalla fonte, Belen avrebbe deciso di lasciare la conduzione di Tù sì que vales condivisa con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, di sua spontanea volontà, e al contempo non sarebbe confermata nel ruolo di timoniera de Le iene, dove ha prima co-condotto in tandem con Teo Mammucari, per poi presentare il format TV in solitaria.

Tuttavia, Belencita potrebbe accontentarsi di un presunto nuovo ingaggio, nel ruolo di concorrente a Celebrity Hunted su Prime Video”: ebbene, per un cospicuo cachet! E non é tutto. Perché nel totonomi della papabile sostituzione della modella argentina, spuntano due ipotesi. Al timone de Le iene potrebbe subentrare, la mora giornalista conduttrice di Controcorrente, Veronica Gentili, “avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese in compagnia di Davide Parenti”.

E al timone di Tu si que vales, invece, potrebbe confermarsi l’aspirante neo Lorella Cuccarini della TV made in Italy, la bionda concorrente ballerina uscente di Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear.

Dopo aver deluso le aspettative dei fan che avrebbero sperato per lei di vederla vincere il talent show di Canale 5 a cui ha preso parte all’arrivo in Italia, giungendo quarta alla finale di Amici 22, la ballerina dalle origini australiane potrebbe ora avere la sua rivincita in TV. Questo, ispirata al suo grande idolo e showgirl dal talento poliedrico, Lorella Cuccarini. Ma cosa accadrà di certo, in TV, per Belen Rodriguez e le papabili sostitute, sarà solo il tempo a dirlo, mentre sale l’attesa per il rinnovo dei palinsesti TV Mediaset, la società di produzione multimediale che in questi giorni piange la scomparsa del padre fondatore Silvio Berlusconi.

