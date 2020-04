Tu sì que vales/ Diretta 29 aprile: ospiti Emma Marrone e Alberto Urso (Replica)

Pubblicità

Mercoledì 29 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le repliche della sesta edizione di Tu sì que vales. Dopo la seconda puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.830.000 spettatori pari al 17.6% di share, questa sera, dovrebbe andare in ona la replica della terza puntata, trasmessa lo scorso 2 novembre 2019 e che ha avuto come ospiti Emma Marrone e Alberto Urso. Nel promo dell’appuntamento odierno con il talent show di canale 5 non viene annunciata la presenza dei due cantanti resi entrambi famosi da Amici, ma è probabile che nel corso della serata vengano riproposte anche le esibizioni dei due cantanti. Come sempre, la serata sarà divertente e soprattutto elettrizzante come annuncia la pagina Instagram di Tu sì que vales: “La terza puntata di Tu Si Que vales sarà a dir poco elettrizzante. Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale“. Chi si presenterà, dunque, sul palco del talent show?

I concorrenti di Tu sì que vales

Quali concorrenti renderanno imperdibile la replica della terza puntata di Tu sì que vales in onda questa sera? Saranno tanti i talenti che si presenteranno sul palco come Mattia e Giulia, atleti di di mano, il mago Ben Hanlin, l’uomo cannone Jody Bellucci, il pianista Dino Mancino, Duo Air Skating di ginnasti e pattinatori e i lanciatori di marshmellows Simone e Idilio. Grande emozione, poi, con la cantante Swami La Rosa, malati di fibrosi cistica che vede nella musica “l’unica cosa che vuole fare”. Non mancheranno, poi, i concorrenti che entreranno a far parte della scuderia di Gerry Scotti. Questa sera, sul palco, si presenteranno l’anziano cantante Antonio De Luca e l’anziano ballerino Erberto Rio.

La giuria di Tu sì que vales

Anche questa sera, grandi protagonisti della puntata saranno anche i giudici che, insieme ai conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, regaleranno momenti esilaranti. Il più bersagliato, come sempre, serà Rudy Zerbi ma anche gli altri giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari regaleranno tante risate ai telespettatori. Come sempre, poi, ci sarà grande spazio anche per Sabrina Ferilli, amatissima dal pubblico nel suo ruolo di rappresentante della giuria popolare. La replica della terza puntata di Tu sì que vales potrà essere seguita anche in diretta streaming su Mediaset Play.



