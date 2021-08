Tullio Solenghi/ Critica i colleghi: “Comicità oggi è meno ragionata e più volgare”

Tullio Solenghi è uno dei protagonisti de Il meglio di Da noi… a ruota libera, il programma della domenica dedicato alle buone notizie e al racconto delle storie a lieto fine di vip e persone comuni. Solenghi, in particolare, ha avuto successo negli anni Ottanta facendo parte del famoso Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, eccezionalmente ricostituitosi nel 2008 a 25 anni dalla fondazione del gruppo. Il Trio si è sciolto nel 2016 con la morte della Marchesini, avvenuta dopo anni di calvario dovuto a una malattia (l’artrite reumatoide). Nonostante l’epilogo drammatico, il bilancio della loro carriera e soprattutto di quella di Tullio resta positivo: “Sono riuscito a ritagliarmi una mia personalità, a non entrare in maniera generalizzata nel mondo dello spettacolo”, sostiene l’attore in un’intervista del 26 settembre a Super Guida Tv. “Il fatto che ancora oggi la gente che mi ferma per strada lo riconosca dicendo che la comicità del Trio è qualcosa che ha lasciato il segno è veramente il coronamento di una carriera”.

Tullio Solenghi è in attività precisamente dal 1982. Da allora, l’ex volto del Trio non si è concesso quasi nessuna pausa. Eppure sostiene di non avere rimpianti: “Non rimpiango nemmeno il fatto di aver trascurato la mia famiglia che per me è importante. Mia moglie, le mie figlie e oggi i miei nipoti sono stati importanti in questo percorso e hanno rappresentato una quadratura del cerchio”. Sostegno totale, insomma, anche da parte della moglie Laura Fiandra e delle sue due figlie Alice e Margherita, su cui ha sempre potuto contare sia nel privato sia come appoggio nelle sue scelte sul piano professionale.

Tullio Solenghi critica i comici di oggi

L’emozione più grande, in tutti questi anni, l’ha vissuta sicuramente all’indomani dello spettacolo televisivo I promessi sposi. “Ricordo il giorno dopo la prima puntata quando ci comunicarono il dato di ascolti. 14 milioni e mezzo di spettatori. Credo costituisca un record nella storia della televisione almeno per quanto riguarda la comicità. Quello è stato un momento davvero emozionante”. La comicità di oggi, dice, è molto diversa da quella di allora: “Io non ammetto la censura ma ci deve essere una sorta di auto vigilanza. Le cose fini a se stesse fatte solo per ricercare la volgarità non l’ho mai capite”. Poi spiega: “Noi come Trio abbiamo sempre avuto un’attenzione particolare alla trasversalità del pubblico. Quando ti esponi in TV devi anche pensare che il tuo spettatore potrebbe essere un bambino o un anziano che può avere un senso dell’etica e della morale diverso dal tuo. La satira deve essere fatta rispettando delle regole che ciascuno deve imporsi. Oggi è tutto molto mordi e fuggi. I social danno la possibilità a chiunque di affacciarsi in video anche se è quello d un cellulare. La comicità di oggi è molto meno ragionata e più epidermica. Ci sono talenti, non talenti e illusi come ai miei tempi”.

