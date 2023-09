Tullio Solenghi: “Mia figlia Alice è arrivata dopo 8 anni”/ “Dovevamo adottare una bambina peruviana poi…””

Tullio Solenghi racconta la nascita della figlia Alice: le sue parole

Tullio Solenghi, ospite di La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato della sua vita privata. In particolare, l’attore ha svelato quanto sia stato difficile per lui e la moglie Laura Fiandra avere la figlia: “Alice è arrivata dopo tanto tempo. Io e mia moglie Laura siamo stati otto anni senza riuscire ad avere bimbi” ha affermato.

E ancora: “Non avevamo, però, la nevrosi che non arrivassero mai anche perchè alla fine avevamo deciso di adottarlo. Avevamo fatto le carte per l’adozione internazionale perchè quella nazione, allora, era difficilissima quasi impossibile. E stavamo per andare in Perù, ad adottare una bimba peruviana. Nell’estate che precedeva il viaggio che avremmo dovuto fare a ottobre, Laura rimase incinta. Poi è arrivata più tardi anche Margherita“. La coppia ha festeggiato 49 anni di matrimonio il 31 agosto.

L’attore genovese, ai microfoni di ‘La Verità’, ha svelato com’è nato il trio comico formato da Massimo Lopez e Solenghi: “Il merito fu di Anna Marchesini, quando ancora lei e io eravamo un duo: mi parlò di lui apprezzando le sue doti straordinarie di imitatore. Le sliding doors della vita: lo avevo già conosciuto qualche anno prima.

E ancora: “Gli avevo passato il testimone al Teatro Stabile di Genova per la parte di Berto ne Il fu Mattia Pascal con Giorgio Albertazzi. Iniziai così a immaginare il nostro Trio: la prima avventura insieme fu condividere anche come autori una trasmissione su Radio 2, nel 1982″. Proprio su Anna Marchesini e Massimo Lopez, Solenghi ha affermato: “Credo di aver vissuto con loro una dimensione famigliare, che per uno come me che ho sempre messo al centro mia moglie e le mie figlie – e oggi i nipoti – può suonare quasi come blasfemo”.

