Tumore al seno, malattia Carolyn Smith/ “Devo continuare le cure anche se..”

Tumore al seno, questo è il male contro cui sta combattendo ormai da cinque anni e poco più Carolyn Smith, il volto noto della trasmissione Ballando con le stelle ma anche ballerina, coreografa e giudice nelle gare sportive. La sua vita è cambiata così come le sue priorità perché come lei stessa ha spiegato, il cancro ti cambia rivedendo un po’ tutti i piani, le prospettive e anche il modo di guardare gli altri. Lei ci combatte ormai da anni, qualche volta ha provato l’ebbrezza della vittoria, altre volte si è dovuta arrendere al ritorno della malattia, alla fine sembra che le cose stiano andando avanti spedite e finalmente è tornato di nuovo il motivo per sorridere. Proprio nei giorni scorsi, infatti, ha pubblicato un video in cui annunciava una nuova Tac per dei controlli e dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso, ecco arrivare la buona notizia: il tumore non c’è più, non vi è traccia del male che la sta affliggendo da anni.

Tumore al seno, malattia Carolyn Smith, a che punto è con le cure?

Dall’altro lato, però, proprio per il tumore al seno sembra che Carolyn Smith deve continuare a fare le cure perché ci sono delle infiammazioni e quindi la terapia continuerà anche se spera di scoprire la prossima volta che tutto è finito, anche questo piccolo strascico della malattia. Era il 2005 quando le è stato diagnosticato il cancro al seno e ancora nel 2019 è stata costretta ad un altro intervento per portare via il tumore ma la cosa più difficile è stato sentire che ci sono ancora delle cellule attive nel suo corpo e che, quindi, avrebbe continuato con chemio e radio. Lei stessa ha ammesso che per dieci giorni non ha avuto modo di reagire, si sentiva uno zombie, ma poi ha raccolto le forze non solo per raccontare tutto ai suoi fan ma per rimettersi in trincea e combattere ancora tant’è che oggi può finalmente dire che non c’è traccia del tumore. Siamo ormai alla fine del tunnel per Carolyn?

