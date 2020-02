Tumore al seno, malattia Samantha De Grenet/ Sintomi, fattori rischio e come si cura

TUMORE AL SENO, MALATTIA SAMANTHA DE GRENET

Tumore al seno, questa la battaglia che ha dovuto combattere Samantha de Grenet. Le è stato diagnosticato un anno e mezzo fa, ma prima d’ora non ne aveva fatto mai cenno. Questa malattia però l’ha segnata nel profondo, tanto che ha deciso di parlarne per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione: intervenendo in tempo, la showgirl è riuscita a guarire e a evitare lunghi e dolorosi cicli di chemioterapia. Tutto è cominciato l’8 luglio di due anni fa, quando in barca col marito ha sentito un bozzo duro, grosso, sul seno destro. L’ha toccato con mano e ha capito che doveva approfondire la questione, ma pensava si trattasse di una ghiandola infiammata. Invece era un tumore di due centimetri che andava operato immediatamente. Samantha De Grenet è stata quindi operata il 23 luglio dal dottor Alberto Luini. Al termine dell’intervento l’oncologo le ha confermato che non doveva sottoporsi alla chemioterapia, ma ha fatto solo radioterapia. Facendo tesoro di questa esperienza, ora ne parla per dare coraggio a chi si ritrova a dover affrontare lo stesso problema.

TUMORE AL SENO, SINTOMI E FATTORI DI RISCHIO

Il tumore al seno, chiamato anche carcinoma mammario o tumore alla mammella, è una formazione di tessuto caratterizzato da cellule che crescono in maniera incontrollata e anomala all’interno della ghiandola mammaria. Quando è al primo stadio, il cancro è confinato nel tessuto adiposo del seno, ma si può diffondere nelle immediate vicinanze (stadio 2), estendere ai tessuti sottostanti della parete toracica (stadio 3) e ad altre parti del corpo (stadio 4). Prognosi e trattamento dipendono dallo stadio in cui la neoplasia si trova quando viene effettuata la diagnosi. Le cause non sono ancora ben note, ma in generale come fattori di rischio vengono individuati: età, prima gravidanza dopo i 30 anni, menarca prima dei 12 anni, menopausa dopo i 50 anni, non aver avuto figli e familiarità. A determinare la malattia è anche una predisposizione genetica ormai riconosciuta. Altri fattori di rischio sono sovrappeso e obesità, stile di vita sedentario, fumo, abuso di alcol, dieta povera di frutta e verdura.

TUMORE AL SENO, COME SI CURA E PREVENZIONE

La prevenzione è importante per diagnosticare il tumore al seno prima che dia sintomi, ma comunque si possono scorgere dei segnali della malattia. Ad esempio, l’aumento di consistenza alla palpazione per la presenza di noduli o piccole rientranze della cute visibili ponendosi a braccia alzate di fronte ad uno specchio. ma pure l’osservazione dei capezzoli è importante: secrezioni sierose o ematiche e lesioni eczematose possono essere un segnale. L’ingrossamento dei linfonodi sotto l’ascella è un altro sintomo da non sottovalutare. Chirurgia, radioterapia, chemioterapia, ormonoterapia e terapie biologiche sono le opzioni terapeutiche per la cura del tumore al seno. L’uso singolo o in combinazione dipende dallo stadio di avanzamento della malattia, dall’età della donna e dal desiderio di avere figli dopo le cure. Alcune terapie possono infatti indurre menopausa precoce, anche se la crioconservazione degli ovociti assicura nuove prospettive in tal senso. Tutti gli studi confermano l’importanza della prevenzione, fatta di alimentazione sana e corretta, attività fisica e screening, cioè esami periodici.



