Tupac Shakur, stella sulla Walk of Fame/ La sorella:”Sapeva di essere destinato a cose eccezionali”

Tupac Shakur, 27 anni dopo la sua morte la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Tupac Shakur, il rapper ha rivoluzionato il mondo della musica hip-hop, moriva nel 1996 a soli 25 anni. L’artista divenne in poco tempo uno dei più influenti artisti della scena statunitense dei primi anni Novanta. Ventisette anni dopo la sua tragica scomparsa, l’artista ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. “Tupac Shakur era un rapper, attore, attivista, poeta e rivoluzionario“, ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame che ha aggiunto: “Questo artista iconico ha continuato a far parte dello zeitgeist per decenni dopo la sua scomparsa, e continuerà a essere una figura culturale importante per molti anni a venire. Sicuramente, come una delle star di Los Angeles, la stella di Tupac verrà aggiunta all’elenco delle stelle più visitate”.

La sorella di Tupac Shakur, Sekyiwa ‘Set’ Shakur ha invece detto: “Tupac sapeva nel profondo di essere sempre stato destinato a qualcosa di eccezionale. E come sua sorellina, ho avuto il privilegio di assistere allo sviluppo di quella grandezza. Dalla prima volta – ha aggiunto Sekyiwa ‘Set’ Shakur – che ha messo piede sul palco dell’Apollo Theater a 13 anni, prima che qualcuno riconoscesse il suo nome. Sapeva di avere il sogno di avere una stella qui, sulla Walk of Fame“.

Tupac Shakur, onorato con una cerimonia attraverso la sorella Sekyiwa

Tupac Shakur è stato onorato con una cerimonia sulla celebre passerella di Los Angeles, attraverso la sorella Sekyiwa ‘Set’ Shakur. Il presentatore radiofonico di Los Angeles Big Boy ha condotto la cerimonia, mentre il regista Allen Hughes e lo scrittore Jamal Joseph sono stati i relatori ospiti. Tupac Amaru Shakur, il 16 giugno avrebbe compiuto 52 anni. Nacque a New York nel 1971. Tupac e Amaru sono parole inca e significano “serpente brillante”, mentre Shakur deriva dall’ arabo e significa “grato a Dio”.

L’assassinio di Tupac Shakur avvenne il 7 settembre 1996 a Las Vegas, in Nevada, dopo aver assistito a un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. L’incontro durò 109 secondi e all’uscita dall’MGM Tupac, Knight e le guardie del corpo del rapper scatenano una rissa, ripresa dalle telecamere dell’MGM, ai danni di Orlando Anderson, un membro della banda chiamata “Southside Crips”. Tupac salì sull’auto di Suge Knight e si dirige al club del boss della “Death Row Records”, il “662”, per un concerto di beneficenza. Alle 23.15 circa mentre i due erano in viaggio, da una Cadillac bianca con a bordo quattro uomini, che si affiancò alla BMW 750 di Suge Knight, partirono 12 colpi di pistola, e di questi 5 colpirono il rapper Tupac Shakur venne dichiarato morto alle 4:03 del pomeriggio di venerdì 13 settembre 1996 in seguito a complicazioni respiratorie













