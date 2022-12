TURCHIA IN AFRICA/ Serie tv, news, ambasciate: Erdogan ruba terreno alla Francia

Uno degli strumenti di penetrazione della Turchia all’interno dell’Africa sono i media e i social network. A tale proposito è molto significativo il fatto che la Turchia intenda attuare una piattaforma digitale destinata all’Africa di lingua francese. Nello specifico si tratta di un sito Internet collegato alla società pubblica Radio-Television della Turchia (Trt). Infatti lo scopo della Turchia è quello di rafforzare la propria presenza anche sul piano mediatico in Africa. Non dimentichiamoci infatti che la Turchia in Africa ha già diversi uffici regionali in Etiopia e in Nigeria, uffici che promuovono la sua politica estera attraverso l’agenzia di stampa Anadolu. Secondo fonti di intelligence francese la Turchia dovrebbe proseguire nella sua penetrazione nel settore mediatico in Africa aprendo altri uffici in Sudan, in Somalia e in Sudafrica.

Un altro aspetto relativo alla politica di proiezione mediatica turca in Africa è certamente la presenza del canale televisivo Natural Tv, che a partire dal 2017 trasmette programmi di intrattenimento, come le serie televisive, e lo fa in 20 Paesi dell’Africa subsahariana.

La crescente presenza turca a livello mediatico in Africa procede di pari passo con l’incremento delle relazioni bilaterali in campo economico: nell’arco di vent’anni il commercio bilaterale è cresciuto da 5 miliardi di dollari a ben 25 miliardi di dollari. Proprio in questo contesto va inquadrata anche l’espansione della Turkish Airlines, che oramai copre ben 62 aeroporti nel continente africano.

Grazie a questa crescita enorme la Turchia ha ormai 43 ambasciate nel continente rispetto alle 12 che aveva nel 2000. Da un punto di vista strategico è evidente che l’importanza data dalla Turchia ai media rientra in una logica ampiamente condivisa in Europa come negli Stati Uniti: i media nel loro complesso svolgono un ruolo ormai sempre più importante per tutelare gli interessi economici e politici di tutte le nazioni. Sono infatti in grado di orientare e di influenzare le decisioni e quindi le scelte della società civile.

