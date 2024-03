Turismo in Lombardia, 51 milioni di presenze nel 2023/ Il 64% sono stranieri, tedeschi in cima alla lista

Il 2023 è stato un anno da record per il turismo della Lombardia e lo ha ribadito negli scorsi giorni a Berlino l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. Come si legge su Lombardianotizie.online, la regione lombarda è presente presso l’Itb, Internationale tourismus-borse, fiera di Berlino del settore, fra le più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il turismo. Un padiglione, quello lombardo, situato nello stand Italia e che occupa 160 metri quadri con 12 rappresentanti delle province. In mostra quindi le eccellenze lombarde, dalla moda al design, passando per il turismo, con testimonianze culturali, strutture ricettive di alta qualità, ma anche artigianato locale ed enogastronomia.

“Presentiamo al pubblico internazionale – sono le parole dell’assessore Barbara Mazzali riportate da Lombardianotizie.online – l’offerta turistica e il ‘Lombardia style‘, il meglio della Lombardia, caratterizzata da panorami spettacolari come laghi, montagne, colline, città d’arte ma anche un mondo di creatività e di ‘saper fare’. Nasce così il ‘Lombardia style’ nuovo brand con il quale puntiamo a dare un nuovo impulso al posizionamento turistico e attrattivo”.

TURISMO IN LOMBARDIA, 51 MILIONI DI PRESENZE NEL 2023: IL CONTRIBUTO DI GIORGIO ARMANI

Mazzali sottolinea come la fiera di Berlino sia una grande vetrina per la Regione anche perchè “La Germania, infatti, è uno dei nostri mercati di riferimento: i tedeschi sono i primi per numero di pernottamenti, con 7 milioni nel 2023”. In totale sono stati 51 milioni i turisti che hanno visitato la Lombardia e soggiornato nelle strutture regionali e “Il 64% – osserva ancora Mazzali – cioè 32,8 milioni, sono stranieri. Provengono prevalentemente da Europa, Asia e Nord America. È proprio a loro che vogliamo presentare la Lombardia. Non solo quindi le località più ‘iconiche’, ma tutti i nostri gioielli”.

Lombardianotizie.online ricorda che fra i volti della Lombardia in quel della fiera di Berlino vi è anche quello dello stilista Giorgio Armani, milanese doc, che ha firmato la prefazione della brochure che viene distribuita presso lo stand lombardo.











