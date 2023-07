TURISMO & RISTORAZIONE/ Ecco la top ten delle professioni più ricercate

Ruota tutto attorno al cibo il podio delle professioni più ricercate in questa estate 2023 nella categoria Turismo e Ristorazione. A dirlo sono i risultati dell’Oservatorio Professioni Estive condotto da InfoJobs per fotografare l’andamento degli annunci di lavoro in questa categoria. La graduatoria stilata dalla piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online fa infatti salire sul gradino più alto la figura del cameriere, seguita da quella dell’assistente di cucina e del cuoco, che guadagnano rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo. Ma anche scendendo lungo la classifica, il comparto alimentare continua a vincere, piazzando il barista al quarto posto, l’addetto al catering aereo al sesto, lo chef al settimo. Unica eccezione di rilievo, la figura dell’animatore turistico che conquista la quinta piazza. Ma una nota la meritano anche le professioni che chiudono la top ten: l’addetto alle pulizie delle camere, che si classifica ottavo, l’addetto vendite, nono, e il responsabile vendite, decimo.

Fuori dall’élite, ma pur sempre immancabili, ci sono poi il pizzaiolo (al 12° posto) e il pasticcere (15°). Ma non manca neppure la ricerca di figure non comuni, come il confezionatore caseario artigianale, che si piazza diciassettesimo.

I dati del 2023 – informa InfoJobs – delineano uno scenario positivo con un totale di quasi 5.000 annunci nella categoria pubblicati da aprile a metà giugno 2023 sulla piattaforma. E di questi ben 4.000 vanno ricondotti alla sola sottocategoria della Ristorazione. Vero è però che il Turismo, pur esprimendo numeri più piccoli, vanta la crescita percentuale più importante, mantenendo l’accelerazione a tripla cifra già registrata nel 2022″.

I giochi tuttavia non si sono ancora conclusi: sono infatti oltre 1.700 ancora le offerte attive su InfoJobs per chi è alla ricerca di impiego tanto nel turismo quanto nella ristorazione.

La top 10 delle professioni più cercate nella categoria Turismo e Ristorazione

1) Cameriere

2) Assistente di cucina

3) Cuoco

4) Barista

5) Animatore Turistico

6) Addetto al catering aereo

7) Chef

8) Addetto/a alla pulizia delle camere

9) Addetto vendite

10) Responsabile vendite

