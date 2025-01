Tutte le strade portano a Roma, film su Canale 5 con Raoul Bova

Mercoledì 1 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14:30, il film Tutte le strade portano a Roma (titolo originale All road lead to Rome). Si tratta di una commedia sentimentale del 2015 distribuita da Medusa e prodotta da Paradox e Ambi Pictures. La regia è della cineasta svedese Ella Lemhagen.

Nel cast di Tutte le strade portano a Roma c’è Raoul Bova che interpreta l’ex fidanzato italiano Luca e Sarah Jessica Parker conosciuta dal pubblico italiano per aver interpretato Carrie Bradshaw, nella serie televisiva di successo Sex and the city. Nel cast c’è anche Claudia Cardinale che veste i panni di Carmen, la mamma di Luca.

La trama del film Tutte le strade portano a Roma: una fuga inaspettata con lieto fine

In Tutte le strade portano a Roma, Maggie lavora all’università di New York City e insegna lettere. Ha dovuto crescere la sua figlia da sola e per questo ha mantenuto nei suoi confronti un atteggiamento rigido. Questo comportamento, che in una fase della sua vita è stata costretta ad adottare per difendersi, ha creato un rapporto conflittuale con la figlia adolescente.

Per rimettere in sesto il loro legame, decide di organizzare una vacanza e intraprendere un viaggio con la lei. La destinazione è una località della Toscana dove Maggie ha trascorso una parte della sua infanzia. All’arrivo, Luca l’ex fidanzato, le dà il benvenuto. Il ragazzo oltre ad aver conservato la sua bellezza, è ancora scapolo e vive in casa con la mamma anziana Carmen.

Summer, così si chiama la figlia di Maggie, sente la mancanza del suo fidanzato che ha lasciato a New York, mentre Carmen è innamorata di Marcellino e vorrebbe sposarlo, ma il figlio non è d’accordo. Le due donne si mettono d’accordo e pianificano una fuga, destinazione Roma. Rubano l’auto di Luca e si dirigono verso la Capitale. Maggie e Luca, quando si accorgono della fuga, partono anche loro e si mettono alle ricerca di Summer e Carmen. Questa fuga permette alle due coppie di trascorrere un po’ di tempo in intimità e a Maggie e Luca di riallacciare la loro relazione ascoltando le esigenze di ognuno e superare le incomprensioni che li hanno fatti dividere.