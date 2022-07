Tutti pazzi per Stefano De Martino e Andrea Delogu/ Frecciatina alla Gregoraci…

Stefano De Martino e Andrea Delogu promossi dal web

La prima puntata del Tim Summer Hits 2022, il nuovo programma musicale estivo di Raidue, ha convinto i telespettatori che hanno promosso a pieni voti la coppia di conduttori formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Spigliati, freschi, leggeri, simpatici e divertenti, i due conduttori, legati nella vita da un rapporto d’amicizia, hanno regalato al pubblico una conduzione allegra che è piaciuta molto. Non sono mancate, infatti, le battute così come le interazioni con i vari artisti.

Una coppia di conduttori sulla quale la Rai, visti i risultati potrebbe puntare in futuro anche per altri programmi. Nel frattempo, De Martino e Delogu faranno compagnia ai telespettatori di Raidue per altre cinque settimane con il loro Tim Summer Hits 2022. Sul web, così, oltre ai vari complimenti per la nuova coppia televisiva, sono spuntate anche frecciatine nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

La frecciatina del web contro Elisabetta Gregoraci

Sul web, tanti i commenti positivi nei confronti di Stefano De Martino e Andrea Delogu. Tuttavia, su Twitter, gli utenti hanno approfittato dell’occasione per fare un confronto con Elisabetta Gregoraci che, da anni, conduce con Alan Palmieri il Battiti Live che, anche quest’anno, sarà interamente trasmesso da Italia 1.

Alcuni utenti hanno così paragonato la conduzione di Andrea Delogue e Stefano De Martino a quella di Elisabetta Gregoraci. Non sono mancati, tuttavia, gli utenti che si sono schierati dalla parte della Gregoraci giudicando inadeguato il paragone come potete leggere dalle risposte al tweet qui in basso.

Andrea Delogu stasera, l'altra sera la Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva? Che imbarazzo #TIMSummerHits — Davi De (@davided81) June 30, 2022













