Uccelli morti trasformati in droni/ Video “Così studio il comportamento dei volatili”

Decisamente curioso il lavoro svolto dal professor Mostafa Hassanalian, docente di ingegneria al New Mexico Institute of Mining and Technology, che stando a quanto si legge stamane su Italia Oggi, come come segnalato dal Washington Post, realizza dei droni tramite degli uccelli morti. Hassanalian è un grande appassionato di ornitologia e da qualche mese a questa parte ha deciso di “restituire la vita” agli uccelli morti: in poche parole si procura dei volatili imbalsamati dopo di che inserisce in ciò che resta del loro corpo un motore e li fa librare nel cielo.

Donatore di sperma scopre di avere 96 figli/ Ora vuole conoscerli tutti: “Ne ho già incontrati 25”

Sembra fantascienza ma è realtà, e tale lavoro è spiegato così da Mostafa Hassanalian: “Vogliamo farli volare e far sbattere le loro ali come uccelli per capire la fisica”, le sue parole. Il progetto è realizzato in maniera maniacale e scientifica dopo aver testato il piumaggio di diversi volatili come ad esempio corvi, colibrì e quindi piccioni. Inoltre ha sperimentato vari tipi di motori che permettono di far sbattere le ali agli uccelli e altri che invece permettono agli stessi di planare.

Materiale di origine aliena per la prima volta sulla Terra?/ “Sfere metalliche nel Pacifico”

UCCELLI MORTI TRASFORMATI IN DRONI: IL PROGETTO VA ANCORA PERFEZIONATO

L’obiettivo di questo curioso esperimento è quello di utilizzare appunto gli uccelli come droni, magari anche per futuri usi militari tenendo conto che all’apparenza sembrano in tutto e per tutto dei volatili. Secondariamente tali uccelli potranno essere utilizzati per meglio scoprire il comportamento dei loro simili ancora in vita e raccogliere informazioni sui loro comportamenti in gruppo, in volo, gli spostamenti effettuati e via discorrendo, un mondo senza dubbio affascinante ancor di più per un grande appassionato ornitologo come appunto il prof Hassanalian.

I super riconoscitori aiutano l'IA contro i taccheggi/ "Riconoscono migliaia di volti in pochi secondi"

“Possiamo usare questa tecnologia anche per capire come gli uccelli comunicano tra loro, come sfuggono ai predatori”, ha aggiunto a riguardo il docente dell’università del New Mexico. Al momento questi droni uccelli riescono a stare in volo solo 10/12 minuti: bisogna ancora metterli a punto.

Scientists in New Mexico are giving dead birds a new life with an unconventional approach to wildlife research — converting them into drones pic.twitter.com/msHbFYF2W7 — Reuters (@Reuters) April 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA