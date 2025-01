Apple è pronta ad annunciare il nuovo iPhone SE, la quarta generazione del melafonino “light” e lo farà all’inizio della prossima primavera, quindi indicativamente nel giro di un paio di mesi. Le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando e sono rilanciate in particolare dal noto Mark Gurman, autorevole analista di Bloomberg, secondo cui la società di Cupertino è ormai prossima al reveal. Il nome della quarta generazione dell’iPhone SE sarà 16E ed esteticamente sarà molto simile al design dell’iPhone 14 anche se cambierà l’alloggiamento delle fotocamere.

Sul posteriore, infatti, non ci saranno le due classiche lenti, ma una sola, senza alcuna cornice “quadrata” con i bordi arrotondati come appunto vistosi negli ultimi smartphone della Mela. A riguardo erano circolati nelle ultime settimane diversi render, delle ricostruzioni grafiche, ma di recente Sammy Dickinson ha pubblicato attraverso la sua pagina ufficiale di X.com (ex Twitter), quelli che in gergo vengono chiamati dummy, ovvero, i modellini dei futuri dispositivi e che ricalcano in tutto e per tutto, quindi forme e dimensioni, il prodotto finale.

IPHONE SE, ECCO IL DUMMY: COME SARA’

Il nuovo iPhone SE viene mostrato di colore bianco e nero, anche se solamente nella cover posteriore (come potete vedere dalle foto che trovate qui sopra), ma in ogni caso il display dovrebbe essere con il classico notch nella parte superiore di modo da rendere le cornici senza dubbio più sottili rispetto ai precedenti modelli.

Ovviamente le novità non saranno solamente estetiche visto che la principale la ritroveremo sotto la scocca, ovvero, la presenza del primo modem 5G prodotto internamente da Apple, una grandissima nuova. Di fatto l’iPhone 16E sarà un banco di prova con cui testare il nuovo componente hardware, e se andrà come previsto lo stesso lo ritroveremo anche sulla prossima famiglia iPhone presentata a settembre di quest’anno.

IPHONE SE, ECCO IL DUMMY: LE SPECIFICHE TECNICHE ATTESE

Addio quindi al riconoscimento con le impronte digitali, sostituito dal più comodo Face ID, quindi il riconoscimento facciale, mentre il processore dovrebbe essere l’A18 di Apple con una RAM di 8 gigabyte. La connettività sarà ovviamente 5G e ci sarà la presa USB-C, dopo l’abbandono della Lightning così come da direttive dell’Unione Europea. Infine il comparto fotocamere, con una posteriore da 48 MP e una davanti di 12. La prima sarà posizionata come sempre nell’angolo in alto a sinistra e ci sarà anche un flash LED.

Dal Dummy si intravede anche il tasto mute, ma anche il classico slot dove inserire la nostra SIM e i tasti per regolare il volume. Il nuovo iPhone SE, come detto sopra, verrà svelato a marzo e dovrebbe avere un prezzo d’attacco compreso fra i 500 e i 600 euro. La notizia del nuovo melafonino giunge in un momento in cui Apple sembrerebbe essere sotto pressione in Cina con le vendite calate nel quarto trimestre del 25%, contro un +24% invece di Huawei, in questo momento il principale avversario nel gigante asiatico di Cupertino.