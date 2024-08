Ufficiale e gentiluomo, diretto da Taylor Hackford

Martedì 12 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film drammatico e sentimentale del 1982 dal titolo Ufficiale e gentiluomo (titolo originale An Officer and a Gentleman), distribuito e prodotto da Paramount Pictures. La regia è di Taylor Hackford rinomato per aver diretto pellicole ad alta tensione. Inizia la sua carriera firmando la regia di alcuni documentari televisivi e successivamente quella de Il sole a mezzanotte, L’Avvocato del Diavolo e Rapimento e riscatto. Il suo film più recente nel ruolo di regista è Sniff (2024).

Il protagonista principale del film Ufficiale e gentiluomo è un giovanissimo Richard Gere. L’attore si fa conoscere dal pubblico con American Gigolò e nel corso degli anni ’80 infila un successo dietro l’altro, tra cui questo film e poi All’ultimo respiro e Cotton Club. Negli anni Novanta torna al successo in coppia con Julia Roberts in Pretty Woman e Se scappi ti sposo. Nel 2002 vince il Golden Globe nel musical Chicago come migliore attore protagonista. Nel cast ci sono anche Debra Winger, Lisa Blount, Louis Gossett Jr e David Keith.

La trama del film Ufficiale e gentiluomo: le favole esistono ancora se si lavora su sé stessi

In Ufficiale e gentiluomo, vita di Zack Mayo è stata tracciata da eventi poco piacevoli. Sua madre muore suicida, mentre il padre è un ubriacone donnaiolo. Dopo il diploma, esce da questa spirale iscrivendosi all’accademia e intraprende un corso militare per imparare a pilotare i jet. Suo padre non è d’accordo, scoraggia il figlio perché non crede che possa riuscire a superare l’esame.

Effettivamente il corso è molto duro e oltretutto l’istruttore Foley lo prende di mira. Le sue intenzioni sono quelle di far emergere le paure e le debolezze delle sue reclute, capire fino a punto sono in grado di resistere, per poi scegliere le persone in grado di ricoprire il ruolo giusto.

Durante il corso Mayo fa amicizia con la recluta Sid, un bravo ragazzo dal carattere molto fragile. Durante la libera uscita i due giovani conoscono due ragazze: Paula molto affascinante e sincera e Lynette, piena di ambizioni. Purtroppo l’intrusione dei due giovani nella vita delle due donne non viene vista di buon occhio da alcuni ragazzi del posto, dopo qualche screzio scoppia una rissa.

Foley scopre che Zack è coinvolto in un’attività clandestina e gli impone di lasciare il corso, ma lui non rinuncia e la vita in caserma si complica ulteriormente. Sid è innamoratissimo di Lynette, lei non lo è, ma il suo unico scopo è quello di sposare un pilota della marina e finge di essere incinta. Succede quindi che il ragazzo, sotto stress per questa notizia, fallisce un esame e decide di ritirarsi dal corso, per sposarsi e diventare padre.

Quando lo rivela a Lynette, questa le dice la verità e rifiuta di sposarlo. Il ragazzo si impiccherà in una stanza di un motel.. Zack ritiene Foley moralmente responsabile per questo gesto e lo sfida a un duello di arti marziali. La vita per la giovane recluta diventa sempre più dura, con punizioni e allenamenti estenuanti, ma reagisce con forza fino a guadagnarsi la fiducia del sergente Foley che lo sceglie come pilota di jet. Una volta terminato il corso, Zack si dirige alla cartiera in cui lavora Paula, la prende in braccio e i due vanno via per cominciare una vita insieme.