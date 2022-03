Ultima Fermata, 2a puntata/ Diretta e coppie: il confronto tra Samuel e Valentina

Ultima fermata, anticipazioni e diretta seconda puntata 30 marzo

Mercoledì 30 marzo, Simona Ventura torna in onda su canale 5 per raccontare le scelte sentimentali delle coppie che hanno deciso di partecipare a Ultima fermata per dare una svolta, positiva o negativa, al proprio rapporto. Dopo la scelta delle prime due coppie che hanno deciso di separarsi nel corso del primo appuntamento, la seconda puntata di Ultima fermata regalerà nuove emozioni ai telespettatori. La prima coppia protagonista della scelta finale è quella formata da Samuel e Valentina che è stata presentata nella prima puntata.

Dopo essere salita a bordo del treno di Ultima Fermata, Valentina ha cominciato a capire di non ricevere più da Samuel ciò che vorrebbe dal proprio compagno. Dalle anticipazioni sulla scelta finale, pare che l’esito negativo sia dietro l’angolo. “Valentina divertiti”, urla Samuel nello spoiler del secondo appuntamento. Samuel e Valentina, dunque, si diranno addio?

La storia della coppia Luisana e Biagio a Ultima Fermata

Nel corso della seconda puntata di Ultima Fermata, Simona Ventura racconterà anche le storie di nuove coppie che, salendo sul treno del nuovo programma di Maria De Filippi, sperano di poter prendere una decisione sicura sulla propria relazione. Questa sera sarà raccontata la storia di Luisana e Biagio, alla ricerca di una fiducia venuta meno a causa di un tradimento. “Lui non riesce ad accettare il fatto che io sono stata con un’altra persona. Scrivo ad Ultima Fermata perché non mi dà attenzioni e non mi fa sentire desiderata”, spiega lei.

Spazio, poi, al fidanzato di Stefania che, nel video di anticipazioni, si lamenta dell’eccessiva gelosia della fidanzata. “Vuole vedere il cellulare, cosa ho fatto, è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone e non con la porche perché dice che vado a rimorchiare”.

Le altre coppie di Ultima fermata

Nel corso della seconda puntata di Ultima Fermata, poi, ci sarà la storia di una coppia con obiettivi diversi. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram del programma, lei svela di volere un figlio. Un desiderio, tuttavia, che il compagno non condivide al punto da aver ridotto i momenti intimi per paura di una gravidanza.

“Mi ha fatto perdere solo tempo. Lui non cambierà mai. Non facciamo quasi più l’amore. Questo è il suo blocco perchè pensa che prima o poi io possa rimanere incinta. Come può una persona che io ho sempre considerato sensibile e altruista comportarsi così?”, chiede la fidanzata. Cosa accadrà tra i due? Lo scopriremo questa sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ultimafermataufficiale (@ultimafermataufficiale)













