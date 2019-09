Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Elisa Pomarelli trovata morta (8 settembre)

Tra le ultime notizie più importanti di giornata l’intervento di Sergio Mattarella a Cernobbio, con il Presidente della Repubblica che in un messaggio letto al 45esimo Forum Economico Ambrosetti ha esortato l’Europa a rivedere il Patto di Stabilità, per poter rilanciare l’economia di tutti gli Stati europei e ribadito il ruolo di primo piano dell’Italia all’interno dell’Unione Europea:”L’Italia è chiamata a svolgere” un “ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale”, ha scritto il presidente della Repubblica”.

E’ stato ritrovato il corpo di Elisa Pomarelli la 28enne scomparsa a Piacenza lo scorso 25 agosto. La svolta è arrivata dopo l’arresto di Massimo Sebastiani, l’amico che era stato catturato alcune ore prima dopo essere stato trovato nascosto all’interno di un casolare. Secondo la pm che indaga sul caso, l’omicidio della donna, il cui cadavere è stato rinvenuto in un fossato, non sarebbe stato oggetto di premeditazione ma frutto di un raputs.

Ultime notizie, segnali di disgelo tra Russia e Ucraina

Evento storico tra Russia e Ucraina, protagoniste di uno scambio di prigionieri che ha interessato 70 detenuti. Come in un film, davanti alle telecamere, 35 soldati russi e 35 soldati ucraini sono stati liberati e restituiti ai loro eserciti di appartenenza. Secondo la Casa Bianca si tratta di un passo importante nel solco di un percorso di pace non così scontato dopo le tensioni scaturite dall’invasione della Crimea nel 2014 da parte dell’esercito di Mosca.

Il Film Joker ha vinto la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. E’ la prima volta nella storia del Festival che un film ispirato dai fumetti vince il Festival. Il regista è Todd Phillips, nel cast: Joaquim Phoenix, Robert de Niro e l’attrice Zazie Beetz. Il premio come miglior attore protagonista è andato invece all’italiano Luca Marinelli per la sua interpretazione nel film “Martin Eden“.

A Monza Charles Leclerc ha conquistato la pole position davanti ad Hamilton. Terzo Bottas e quarto Vettel. L’ultimo giro delle Q3 ha però registrato un caso mai visto: dopo la bandiera rossa per l’incidente a Kimi Raikkonen l’eccessivo tatticismo ha fatto sì che tutti si vedessero sventolare davanti la bandiera a scacchi prima di dare vita all’ultimo tentativo lanciato. Tutti ad eccezione di Sainz e Leclerc che però non ha nemmeno avuto bisogno di spingere qualificandosi coi tempi del primo tentativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA