ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Tria risponde alla lettera UE (2 giugno 2019)

Ultime notizie: alla vigilia delle celebrazioni della Festa della Repubblica parla il Presidente Sergio Mattarella, ricordando a tutti l’importanza del dialogo per superare barriere e divisioni. “Libertà e democrazia”, sottolinea la massima carica dello Stato, “non sono compatibili con chi limita il pluralismo”. Nel frattempo è partita la risposta alla lettera di chiarimenti inviata dall’Unione europea all’Italia: il Ministro Tria ha esposto il piano di rientro dal deficit preparato dal governo. L’UE si riserva di verificare i conti italiani in breve tempo, per mercoledì prossimo è attesa la replica di Bruxelles.

Tredici morti nella Sparatoria in Virginia: a realizzarla un ingegnere quarantenne presentatosi armato in un edificio governativo dove ha fuoco all’impazzata prima di essere ucciso dalla polizia. Il tragico bilancio è di tredici morti e cinque feriti. “È un giorno tragico”, ha commentato il governatore dello Stato, Ralph Nortman, giunto sul posto. Il presidente Usa, Donald Trump, “è stato informato e sta monitorando la situazione”, è il primo commento arrivato dalla Casa Bianca subito dopo la strage. “È il giorno più devastante della storia di Virginia Beach”, ha dichiarato il sindaco della città, Robert M. Dyer.

Importante scoperta nel campo della medicina. Una speranza concreta nella lotta al tumore al seno, il più diffuso e letale tra le donne, arriva oggi da Chicago. Un gruppo di ricercatori ha mostrato i risultati dalla molecola Ribociclib. La sua somministrazione, combinata con le terapie standard di questo ritrovato, ha dimostrato di poter aumentare di quasi il 30% le possibilità di sopravvivenza nelle donne affette da tumore alla mammella. Un passo avanti nella ricerca che dona speranza a milioni di donne in tutto il mondo.

Panchine sempre roventi tra i maggiori club della serie A: dopo la conferma di Gasperini all’Atalanta e l’arrivo di Conte al posto di Spalletti all’Inter tocca a Juventus, Milan e Roma scegliere il nuovo allenatore. Le percentuali odierne danno Sarri in pole-position a Torino, con Marco Giampaolo pronto per i rossoneri. Sport vuol dire anche Giro D’Italia: nel tappone di montagna, penultimo impegno della Corsa Rosa, trionfa lo spagnolo Bilbao. Domani nella cronometro conclusiva di Verona il leader ecuadoriano della corsa, Richard Carapaz deve difendere 1’54” di vantaggio dall’attacco del nostro Vincenzo Nibali. Un gap più che rassicurante nei 17 km di corsa contro il tempo.



