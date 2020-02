Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: atterrati a Roma 56 italiani da Wuhan (4 febbraio)

E’ atterrato a Pratica di Mare l’aereo Boeing KC767 partito dallo scalo internazionale di Wuhan con a bordo 56 italiani, oltre all’equipaggio ed allo staff medico. Un ragazzo di 17 anni è rimasto in Cina per le pessime condizioni di salute. Tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare i parametri vitali presso l’Unità di difesa militare. Il capo dell’Unità di Crisi ha fatto sapere che tutti gli italiani non sono in pericolo di vita e stanno bene. Tuttavia sono state allestite 5 tende a compressione negativa in caso di diffusione dell’epidemia da coronavirus. Sono state donate alla Cina forniture per contrastare l’epidemia del coronavirus da diversi Paesi del mondo. Il premier Hua ha ringraziato tutti i Paesi che hanno partecipato alla donazione per contenere l’epidemia che ha messo in ginocchio la Cina.

Ultime notizie, Isis: panico a Londra, ucciso un terrorista

Ieri, intorno alle 14, ora locale, un giovane terrorista legato al radicalismo islamico, di anni 20, armato di coltello ha ferito gravemente due persone a Streatham. Subito dopo l’aggressione, il giovane ragazzo, Sudesh Amman, è stato ucciso dalle forze dell’ordine in borghese. Un’altra persona sarebbe stata ferita dai vetri di un negozio per i colpi sparati dagli agenti, come spiegato da Scotland Yard. Amman era da poco uscito dalla prigione dopo aver scontato una pena per questioni legate al terrorismo. Secondo quanto riportato dalla Bbc, le tre persone ferite non sarebbero in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta a Streatham High Street, una via molto affollata. Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, si è complimentato con le forze dell’ordine e con i soccorritori per il buon lavoro svolto.

Ultime notizie, Corno d’Africa: emergenza locuste

Il ministero dell’Agricoltura ha annunciato lo stato di emergenza per l’invasione di locuste. La minaccia coinvolge tutto il Corno dell’Africa. Secondo gli esperti l’invasione è dovuta al cambiamento climatico. A rendere difficile l’intervento antiparassitario su tutto il territorio africano è la guerra islamica in atto. Secondo una stima dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura le locuste stanno divorando grandi quantità di cibo riservati alla popolazione. Per la Fao “la dimensione delle infestazioni sono talmente elevate che hanno portato al limite le capacità delle autorità locali e nazionali”.

Ultime notizie, svolta sull’uccisione di Vincenzo Cordì

Tra il 12 ed il 13 novembre del 2019 a Roccella Jonica , Vincenzo Cordì era stato trovato morto carbonizzato all’interno di un’auto parcheggiata in una zona isolata di montagna. I carabinieri di Reggio Calabria, in collaborazione con la Procura di Locri, sulla base delle prove raccolte dagli inquirenti, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e di tre persone accusate di omicidio. Le indagini approfondite hanno permesso di identificare il movente del delitto nell’ambito familiare.



