Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: battaglia in Parlamento, via alla crisi (13 agosto)

È stato fissato per oggi, 13 agosto, il voto sul calendario che darà ufficialmente inizio alla crisi di governo, ma in Parlamento è già scontro. Infatti, lo schieramento composto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia aveva richiesto di fissare la discussione sulla mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio già il 14 agosto. Richiesta alla quale però si sono fermamente opposti i gruppi parlamentari di PD e Movimento Cinque Stelle.

Ultime notizie, probabile spaccatura del PD

Nonostante il Movimento Cinque Stelle, per bocca dell’ormai ex ministro Luigi Di Maio, abbia smentito le voci di un possibile accordo con Renzi, il Parito Democratico pare stia vivendo un momento di crisi. La spaccatura nasce appunto dalla proposta di Renzi di formare un governo di scopo con i grillini. All’ala dei “renziani” si è però opposta la corrente capitanata dall’attuale segretario Zingaretti, secondo il quale creare ulteriori motivi di divisione sarebbe un regalo per Salvini.

Ultime notizie, confronto a Roma con gli alleati per Salvini

Silvio Berlusconi avrebbe richiesto un incontro per domani con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I numeri sulla mozione di sfiducia sono tutt’altro che certi, così come non è affatto scontato che e quando si vada alle elezioni. Per questi motivi Berlusconi suggerisce di costruire una strada unica e un progetto condiviso da tutti gli alleati per dare un governo forte al Paese.

Ultime notizie, ponte Morandi: a un anno dal crollo

A un anno dalla tragedia che ha sconvolto la città di Genova, riapre ufficialmente Via Porro. Buone notizie dunque sia per i settecento sfollati, i quali sono stati tutti sistemati nelle nuove abitazioni, che per i pendolari. Intanto la città si prepara alla commemorazione del 14 agosto per stringersi attorno ai familiari delle vittime.

Autostrade ha infine assicurato che entro la fine di settembre verranno rimossi gli ultimi detriti.

Ultime notizie, donna aggredita a Milano

Una donna di sessantaquattro anni è stata aggredita in pieno centro a Milano. Era mezzogiorno, quando un giovane immigrato, proveniente dal Bangladesh, ha ferito la donna alla gola, nel tentativo di rubarle il cellulare. Per fortuna la signora è stata soccorsa dai passanti e dai gestori delle attività del luogo. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza nel capoluogo lombardo.

Ultime notizie, allerta caldo

Fenomeni atmosferici estremi si stanno verificando in tutto il mondo. Non fa eccezione l’Italia che in questi ultimi giorni è stata colpita da un’ondata di caldo anomalo, soprattutto al centro-sud. Al nord, invece, specie nel Piemonte, si registrano forti temporali e grandinate con chicci di quattro centimetri di diametro.

A portare via il caldo ci penserà la giornata di Ferragosto che gran parte degli italiani trascorrerà fuori casa, tra mare, montagna e musei.



