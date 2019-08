Governo, voto Senato su date crisi/ Diretta video: Elezioni anticipate o patto Pd-M5s

La crisi di Governo, le possibili Elezioni anticipate o addirittura un Governo “tecnico” (o “istituzionale”) che vedrebbe assieme Pd-M5s-Leu uniti contro Salvini (e per rimandare il voto): gli scenari che si aprono nella caldissima giornata di oggi al Senato sono molteplici ma riassumibili così per tutti i partiti alle prese con la svolta decisiva. Spingere verso le urne, con Salvini-Berlusconi-Meloni pronti a raccogliere una possibile vittoria larga e un nuovo Governo entro metà novembre, oppure rimandare il tutto spingendo per un Governo di larghe intese che coinvolgerebbe renziani, Sinistre, Autonomie, fuoriusciti da FI e Movimento 5 Stelle pronti a tagliare il numero di parlamentari, approntare il referendum e comporre la Manovra di Bilancio che eviti l’aumento dell’Iva e l’esercizio provvisorio. I nodi sono tanti, gli attacchi incrociati pure ma Salvini si dice certo della saggezza di Mattarella: «è evidente che non c’è un’altra maggioranza. Il taglio dei parlamentari è un ‘Salva-Renzi’. Fino all’anno prossimo non si potrebbe più tornare al voto, e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro) salverebbe la poltrona. Capito? Una volta mandati a casa questi sciagurati, non solo tagliamo poltrone ma anche stipendi», spiegava ieri sera il vicepremier che ha dato il là alla crisi di Governo. Le strade in campo sono due e si sono viste ieri durante l’infuocata conferenza dei Capigruppo in Senato: votare subito la mozione di sfiducia al Premier Conte il 14 agosto prossimo – scelta votata da Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia – oppure attendere le comunicazioni di Conte in Senato per il prossimo 20 agosto, viatico ad un possibile nuovo Governo di transizione (ma non solo) con in campo M5s, Pd, LeU e Autonomie.

VOTO IN SENATO: I NUMERI E LE POSIZIONI

Che sia il 14 agosto o il 20 agosto, i numeri in Aula al Senato per la mozione di sfiducia al Governo Conte offre scenari e numeri alquanto “imprevedibili” che affollano i retroscena in queste ore. Stando ai dati raccolti da Ansa e Repubblica, qualora le truppe del Centrodestra fossero al gran completo potrebbero contare su 136 voti (Lega, FI, FdI) a cui si aggiungono i due del Maie per i 138 potenziali voti contro il Governo gialloverde. Salvini ieri sera si è detto disponibile a ritirare tutti i 7 ministri dall’esecutivo onde rispondendo all’attacco di Luigi Di Maio che lamentava una mozione di sfiducia «contro un Governo di cui ancora fa parte». Il fronte opposto avrebbe ad oggi la maggioranza, se vi saranno le truppe al completo: «107 i senatori 5S, 51 quelli Pd e una decina quelli del Misto, fra cui i 4 senatori di LeU, per un totale di 168 voti», calcola Repubblica. Restano i 6 voti delle Autonomie che però ieri hanno fatto capire come la direzione da prendere sia più quella renziana-M5s che non la linea sovranista del Cdx. Resta il nodo “assenze” come denunciato ieri dal Pd, con una convocazione in extremis non attesa fino all’altro ieri che ha fatto gridare allo “scandalo” e all’accordo tra Casellati e Salvini per stringere i tempi sulla crisi di Governo. Da ultimo, secondo regolamento, «se dovesse mancare il numero legale la seduta potrebbe essere convocata ogni 20 minuti fino a 4 volte nello stesso giorno, per poi essere rinviata al giorno successivo, ripartendo dallo stesso orario».

LE TAPPE E LE DATE DALLA CRISI FINO ALLE ELEZIONI

Dopo il caos generato ieri in Conferenza dei Capigruppo e con il prevedibile clima di tensione anche oggi in Senato per il calendario della crisi, le tappe (e le conseguenti date) che accompagneranno il Paese verso le prossime Elezioni anticipate potrebbero e dovrebbero essere stabilite con chiarezza solo dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Se infatti sceglierà la strada del Governo tecnico, il voto non sarà prima del 2020 (e potrebbe anche andare oltre fino al 2022, momento in cui si dovrà votare il suo successore al Quirinale), ma se l’opzione delle Elezioni anticipate sarà quella adottata dal Presidente della Repubblica allora i momenti da cerchiare in rosso nel calendario saranno pressa a poco i seguenti. Il 20 agosto dovrebbe tenersi il voto sulla sfiducia a Conte che a quel punto potrebbe salire al Quirinale per dimettersi. Tra il 21 e il 22 agosto Mattarella dovrebbe tenere le rapide consultazioni, con il 23 che invece sarà il giorno nel quale il Presidente nominerà un mandato esplorativo a qualche incaricato di spicco; in alternativa, scioglierà immediatamente le Camere indicendo elezioni anticipate. Entro fine agosto dovrà allora firmare il decreto ufficiale di indizione delle Elezioni, con 45-70 giorni di range validi per poter convocare le urne: secondo l’Ansa il 27 ottobre potrebbe essere la data buona per le nuove Elezioni, con il 15 novembre che potrebbe essere il giorno del nuovo Governo, laddove vi sia una maggioranza stabile uscita dalle urne. Entro il 31 dicembre il Governo deve approvare la Legge di Bilancio in Parlamento per evitare l’aumento dell’iva e l’esercizio provvisorio.





