Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Corea del Nord: lancio 8 missili nel Mar del Giappone

Corea del Nord, ultime notizie: allarme per 8 missili lanciati nel Mar del Giappone

Da inizio 2022 la Corea del Nord ha effettuato già 18 test balistici-nucleari con lancio di missili verso il Mar del Giappone: le ultime notizie che riportano le autorità di Seul denunciano ancora una volta la provocazione della dittatura di Kim Jong-un contro i vicini nemici della Sud Corea.

«Le forze armate della Corea del Nord nordcoreane hanno lanciato almeno otto missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone», riportano fonti sudcoreane raccolte dall’agenzia sudcoreana Yonhap. Funzionari di Seul reputano la mossa della Nord Corea come possibile reazione all’esercitazione congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti degli scorsi giorni vicino a Okinawa, in Giappone. Come prima conseguenza del gesto pericoloso della Corea del Nord, il premier giapponese Fumio Kishida ha dato istruzioni di «destinare il massimo sforzo alla raccolta e all’analisi delle informazioni, di informare la popolazione, di garantire la sicurezza delle rotte marittime e aeree, nonché di mettere in atto tutte le misure possibili in caso di emergenza».

I dati di ieri del coronavirus riportano un aumento dei nuovi casi di contagio che sono stati 22.527, mentre i decessi sono stati 47.

Con un notevole aumento dei tamponi processati il tasso di positività, che era cresciuto al 13,3% è tornato a scendere e si è attestato all’11,9%. I numeri dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva continuano a calare con una diminuzione di 7 unità e un totale di 218. Anche i ricoveri ordinari calano, di 202 unità, e il nuovo totale è di 4.442.

Violenta sparatoria in un centro commerciale in Arizona

Una sparatoria che è avvenuta in un centro commerciale a Phoenix, in Arizona ha avuto come bilancio tragico finale 1 morto e 8 feriti. La notizia è stata riportata dall’emittente Cbs e la sparatoria è avvenuta all’una di notte dopo che era scoppiata una lite a cui avrebbero partecipato almeno 100 persone.

Tra le persone ferite due sono in pericolo di vita. Le sparatorie non si placano negli USA ed anche in Virginia, nel corso di una festa sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Solo due settimane fa si era avuta una strage in Texas con l’uccisione di 18 persone all’interno di una scuola da parte di un ragazzo di 18 anni e da molte parti si susseguono gli appelli al Congresso per vietare la compravendita di armi senza licenza.

Mentre l’Italia di Mancini può dirsi soddisfatta del pari 1-1 raggiunto contro la Germania – ieri sera allo stadio Dall’Ara di Bologna per l’esordio in Nations League (gol di Pellegrini e Kimmich) – la giornata sportiva del sabato ha visto il trionfo al Roland Garros 2022 della tennista polacca Swiatek che ha travolto in due soli set con punteggi molto netti la resistenza dell’avversaria, la statunitense Gauff.

Il Motomondiale fa tappa in questo fine settimana in Spagna, dove si corre il GP di Catalogna e le prove ufficiali della classe regina, la MotoGP, hanno visto la conquista della pole position da parte di Aleix Espargaro, in sella all’Aprilia, con Bagnaia che partirà dalla seconda posizione in griglia sulla Ducati e prima fila completata dall’attuale leader della classifica mondiale, Quartararo che corre in sella ad una Yamaha.

Trovato un cadavere in un fondo agricolo in provincia di Napoli

Un cadavere in stato di decomposizione e chiuso in un sacco, è stato rinvenuto sabato pomeriggio a Scisciano, in provincia di Napoli. Il sacco contenente il corpo si trovava in un fondo agricolo e dalle prime indagini non sono stati riscontrati segni di violenza. Il nucleo investigativo dei carabinieri sta cercando di identificare il cadavere, che sarà sottoposto ad autopsia come richiesto dalla procura di Nola che ha in carico le indagini sul fatto.

