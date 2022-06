DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming Rai 1: non si giocava da 5 anni e mezzo

DIRETTA ITALIA GERMANIA: I TESTA A TESTA

Naturalmente la diretta di Italia Germania è ricca di storia, e storia importante. Spicca allora il fatto che queste due nazionali non si affrontino da cinque anni e mezzo: a San Siro, nel novembre 2016, terminò 0-0 una amichevole che vedeva sulla panchina degli azzurri quel Giampiero Ventura che, preso il posto di Antonio Conte, avrebbe poi chiuso tra mille critiche per aver fallito la qualificazione al Mondiale. Conte contro la Germania aveva perso quattro mesi prima, il 2 luglio 2016: nei quarti degli Europei la nostra nazionale ci aveva provato e aveva sfiorato il colpo grosso, ma al termine di una estenuante serie ai rigori aveva dovuto cedere l’onore delle armi.

Naturalmente le due Italia Germania che si ricordano maggiormente – soprattutto a casa nostra – sono la semifinale del 1970, passata alla storia come la partita del secolo, e la finale del 1982, quella che ci ha consegnato la terza Coppa del Mondo; come detto però, quando abbiamo affrontato i tedeschi nei grandi tornei non abbiamo mai perso, anche se i pareggi senza reti del 1962 e 1996 sono stati amari e comunque negativi. Meglio era andata nella semifinale degli Europei 2012, con quella doppietta (ed esultanza iconica) di Mario Balotelli a spingerci verso l’ultimo atto. A onor di cronaca, la prima Italia Germania nella storia è un 3-1 in nostro favore andato in scena nel 1923. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania sarà naturalmente fornita da Rai Uno: le partite della nostra nazionale di calcio sono trasmesse dal principale canale della televisione di stato, dunque non farà eccezione questo match che si potrà seguire in chiaro (anche in alta definizione, o attraverso il decoder di Sky per gli abbonati) e in alternativa tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà semplicemente attivabile consultando il sito di Rai Play, oppure installandone la relativa app sugli apparecchi compatibili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

INIZIA LA NOSTRA NATIONS LEAGUE!

Italia Germania, che sarà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, si gioca alle ore 20:45 di sabato 4 giugno presso lo stadio Renato Dall’Ara: a Bologna gli azzurri aprono il loro cammino nella Nations League 2022-2023 e hanno subito una sfida storica, perché nell’immaginario collettivo Italia Germania è la partita per definizione. Tanti precedenti, spesso e volentieri a nostro favore, ma oggi le cose potrebbero essere diverse: gli azzurri, campioni d’Europa in carica, sono reduci dalla mancata qualificazione ai Mondiali (per la seconda volta consecutiva) e in surplus hanno perso nettamente la Finalissima contro l’Argentina.

Ricostruzione è la parola d’ordine, ma anche per la Germania: anni difficili per la nazionale tedesca, che agli Europei ha deluso e ha poi posto fine al grande ciclo di Joachim Loew. Il suo posto lo ha preso Hans-Dieter Flick, l’uomo che ha condotto il Bayern a rivincere la Champions League; vedremo cosa saprà fare, il primo obiettivo per la Germania è il Mondiale e la Nations League potrà servire come ideale “allenamento”. Aspettando che la diretta di Italia Germania prenda il via, proviamo come sempre a ipotizzare quali possano essere le mosse da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA

Cosa deciderà Roberto Mancini per la diretta Italia Germania? A Wembley la sua nazionale è stata più che altro sperimentale, per questa sera invece possiamo aspettarci il ritorno di alcuni titolari. Salutato Chiellini, a fare coppia con Bonucci al centro della difesa dovrebbe essere Acerbi; Spinazzola se la gioca con Emerson Palmieri, mentre a destra agirà Di Lorenzo. In mezzo al campo conferma per Jorginho e Barella, potrebbe tornare utile Verratti come altra mezzala ma è da valutare; in alternativa pronto Locatelli. Nel tridente offensivo dovremmo rivedere Domenico Berardi a destra; sull’altro versante ecco Lorenzo Insigne, in mezzo invece senza Immobile potrebbe toccare a Scamacca.

Hans-Dieter Flick gioca solitamente con il 4-2-3-1: in porta ovviamente andrà Neuer, in difesa invece Kehrer si dovrebbe allargare a destra con Raum schierato sull’altro versante, in mezzo Rudiger quasi certo del posto e l’altra maglia dovrebbe andare a uno tra Klostermann e Sule. Tra centrocampo e attacco c’è l’imbarazzo della scelta: possiamo puntare su Kimmich e Gundogan nella cerniera mediana (ma occhio chiaramente a Goretzka), sulla trequarti invece Havertz può essere il riferimento centrale stretto tra Thomas Muller e Gnabry, come prima punta il favorito rimane Werner che in nazionale tornerebbe al suo ruolo naturale.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l'agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Italia Germania, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, l'ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 2,65 volte l'importo che avrete scelto di investire.











